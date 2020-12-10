10.12.2020, 11:05

ФОТО | Как прошел финал съемок фильма “Аптекарь Мельхиор”


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ФОТО | Как прошел финал съемок фильма “Аптекарь Мельхиор”
Apteeker Melchior. Autor Robert Lang

8 декабря на студии Black Box Studio в Хаабнеэме были отсняты последние сцены кинотрилогии про Аптекаря Мельхиора. В ходе судебного заседания, снятого в воссозданном на студии зале Таллиннской ратуши, была раскрыта тайна расследуемого Мельхиором загадочного убийства.

Съемки художественной трилогии, в основу которой легли семь детективных романов Индрека Харгла, действие которых разворачивается в Средние века, проходили под руководством режиссера Элмо Нюганена с июля по декабрь, всего 80 съемочных дней. Трилогия расскажет три истории о таллиннском аптекаре Мельхиоре, которому предстоит раскрыть подноготную ужасающей серии убийств.

8 декабря на студии Black Box Studio в Хаабнеэме прошел последний день съемок кинотрилогии. На студии были воссозданы две исторических помещения: зал Дома Братства Черноголовых и зал Таллиннской ратуши. 8 декабря в зале Ратуши было снято судебное заседание, на котором оказалась раскрыта тайна убийства, расследуемого фармацевтом Мельхиором.

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На экраны “Аптекарь Мельхиор” выйдет осенью следующего года. Съемки второго фильма начнутся в сентябре, а третьего — в ноябре 2020 года. Прокат второй и третьей частей трилогии состоится в 2022 году.

Первый кинофильм трилогии “Аптекарь Мельхиор” основан на оригинальном сценарии, написанном Индреком Харгла, Элмо Нюганеном и Олле Мирме по мотивам романа Индрека Харгла “Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте”. В первой части аптекарь Мельхиор расследует убийство знаменитого орденского рыцаря, только что прибывшего в город. Главный герой обнаруживает, что убитый преследовал загадочного таллиннского узника, чьи следы ведут в доминиканский монастырь. Когда вслед за первой жертвой оказываются убитыми еще трое человек, связанных с монастырем, начинает разворачиваться потрясающая мистерия. В основу сценария второго фильма трилогии “Аптекарь Мельхиор. Призрак” лег роман “Аптекарь Мельхиор и призрак Ратаскаэву”, а третий фильм, “Аптекарь Мельхиор. Дочь палача” основан на романе Харгла “Аптекарь Мельхиор и дочь палача”.

Роль аптекаря Мельхиора исполнил Мяртен Метсавийр. В производстве фильмов участвовали ученики режиссера Элмо Нюганена, а также лучшие эстонские актеры, среди которых Ало Кырве (судебный исполнитель Дорн), Маарья Йоханна Мяги (Кетерлин), Майт Мальмстен (пастор Роде), Марко Матвере (командор Спанхайм), Кен Рюйтель (приор Хинрик), Андеро Эрмель (старейшина Черноголовых Фрайзинк), Франц Мальмстен (Килиан) , Хенесси Шмидт (Хедвиг), Хендрик Тоомпере (ювелир Касендорп), Рейн Симмул (Хайнц), Кармен Микивер (Аннлин), Яан Пехк (монах Дитмар), Волли Кяро (монах Лодевик), Урсель Тилк (Матиас), Симеони Сундъя (магистратский солдат), Эдуард Теэ (художник Зварт), Рийна Майдре (Оделе), Хеле Кырве (Эльсе), Яан Реккор (палач Кордт), Ян Ууспыльд (странствующий актер), Райво Трасс (Госвин), Карл Роберт Сааремяэ (Штеффен), Мартин Вейнманн (Векинхузен), Андрес Мяхар (монах Фредерик) и многие другие профессиональные актеры, а также добровольные актеры массовки.

Режиссером средневековой детективной трилогии стал Элмо Нюганен (“1944”, “Имена в граните”); авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме. Продюсером фильма являются Кристьян Таска из компании Taska Film (“1944”, “Имена в граните”, “Встреча выпускников”), Эско Рипс из компании Nafta Films (“Тайное общество Супилинна” и шпионский боевик “О2”), Армин Кару из HansaFilm (сопродюсер “Правды и справедливости”), а также Танел Таттер и Вейко Эскен из Apollo Film Productions (сопродюсеры “Зимы” и “Фильма старика”). Сопродюсеры трилогии, снимаемой в качестве совместного проекта Эстонии и Латвии, — Янис Калейс (Film Angels Productions, Латвия) и Филипп Кройцер (Maze Productions, Германия). Оператор — Михкел Соэ, художник — Матис Мяэсалу.

Бюджет на производство трилогии составляет 6 миллионов евро. В финансировании съемок первого фильма участвуют Эстонский институт кино и фонд “Капитал культуры Эстонии”. Трилогия будет создана при поддержке Министерства культуры, Вируского фонда кино, “Saarte Fond”, “National Film Centre of Latvia”, Elisa и Kanal2.

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