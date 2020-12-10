ФОТО | Как прошел финал съемок фильма “Аптекарь Мельхиор”

Съемки художественной трилогии, в основу которой легли семь детективных романов Индрека Харгла, действие которых разворачивается в Средние века, проходили под руководством режиссера Элмо Нюганена с июля по декабрь, всего 80 съемочных дней. Трилогия расскажет три истории о таллиннском аптекаре Мельхиоре, которому предстоит раскрыть подноготную ужасающей серии убийств.

8 декабря на студии Black Box Studio в Хаабнеэме прошел последний день съемок кинотрилогии. На студии были воссозданы две исторических помещения: зал Дома Братства Черноголовых и зал Таллиннской ратуши. 8 декабря в зале Ратуши было снято судебное заседание, на котором оказалась раскрыта тайна убийства, расследуемого фармацевтом Мельхиором.

На экраны “Аптекарь Мельхиор” выйдет осенью следующего года. Съемки второго фильма начнутся в сентябре, а третьего — в ноябре 2020 года. Прокат второй и третьей частей трилогии состоится в 2022 году.