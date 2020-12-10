ФОТО | Как прошел финал съемок фильма “Аптекарь Мельхиор”

Роль аптекаря Мельхиора исполнил Мяртен Метсавийр. В производстве фильмов участвовали ученики режиссера Элмо Нюганена, а также лучшие эстонские актеры, среди которых Ало Кырве (судебный исполнитель Дорн), Маарья Йоханна Мяги (Кетерлин), Майт Мальмстен (пастор Роде), Марко Матвере (командор Спанхайм), Кен Рюйтель (приор Хинрик), Андеро Эрмель (старейшина Черноголовых Фрайзинк), Франц Мальмстен (Килиан) , Хенесси Шмидт (Хедвиг), Хендрик Тоомпере (ювелир Касендорп), Рейн Симмул (Хайнц), Кармен Микивер (Аннлин), Яан Пехк (монах Дитмар), Волли Кяро (монах Лодевик), Урсель Тилк (Матиас), Симеони Сундъя (магистратский солдат), Эдуард Теэ (художник Зварт), Рийна Майдре (Оделе), Хеле Кырве (Эльсе), Яан Реккор (палач Кордт), Ян Ууспыльд (странствующий актер), Райво Трасс (Госвин), Карл Роберт Сааремяэ (Штеффен), Мартин Вейнманн (Векинхузен), Андрес Мяхар (монах Фредерик) и многие другие профессиональные актеры, а также добровольные актеры массовки.
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