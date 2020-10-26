ФОТО | Как прошел полет по самому необычному маршруту Рига-Рига

Около 80 пассажиров, включая представителей СМИ, приняли участие в чартерном рейсе Рига — Рига (номер рейса BT7701), специально организованном туристическим агентством Balt-Go и airBaltic.

Вылет из аэропорта “Рига” состоялся 25 октября в 16.10, а маршрут полета пролегал над Лиепайским шоссе. Так как самолет летел довольно низко — около 900 метров над землей — пассажиры смогли хорошо рассмотреть осенние пейзажи Курземе, рассказали представители Balt-Go.

Над Лиепаей самолет сделал четыре круга, после чего направился в сторону Павилосты, совершив над городом еще один круг. В итоге пассажиры смогли насладиться закатом над Балтийским морем.

Всем пассажирам был предложен обед, состоящий из четырех блюд, приготовленных по рецептам из кулинарной книги, изданной в 1937 году и написанной латвийскими домохозяйками: телячий паштет с гренками, жареная свинина с маринованной в клюквенном соке тыквой и овощами, тыквенный хлеб с мармеладом и сахарной пудрой и клюквенный мусс в ванильном соусе.