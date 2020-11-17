ФОТО | Как в Афганистане гранаты собирают

Момент сбора этих фруктов запечатлели фотографы из фотоагентства EPA. Для этого они отправились в Кандагар, который известен в Афганистане как месте, где выращивают гранаты высочайшего качества.

Как видно на фотографиях, сборщики ловко ползают по веткам гранатового дерева, собирая один плод за другим. Затем все гранаты собираются в одну кучу, из которой их потом раскладывают по коробкам.

Гранат — один из старейших фруктов, культивирующийся человеком именно из-за своих плодов. Хотя его цветы и листья тоже очень красивы и нередко используются в декоративных целях там, где гранаты растут. Впрочем, биологи с нами не согласятся — это не фрукт, а самая натуральная ягода, только очень большая.

Растут гранатовые деревья (до пяти метров в высоту, до трех в диаметре) в тропическом и субтропическом поясах Африки, западной части Азии (т.н. Ближний Восток) и на юге Европы. На территории бывшего СССР — в Азербайджане, Армении, Грузии и чуть-чуть на самом юге России. Взрослое гранатовое дерево в хороший год дает 50-65 килограммов плодов.