ФОТО | Как живут племена коренных индейцев в Бразилии

50-летний фотограф Рикардо Штукерт из столицы Бразилии обнародовал впечатляющие снимки коренных жителей Южной Америки. Индейские племена до сих пор обитают, вернее, борются за выживание в бразильских штатах Акко, Амазонас, Баия и Алагоас.

С 2020 года, когда в лесах Амазонии произошел один из самых разрушительных лесных пожаров, существование многих коренных народов Бразилии находится под угрозой. Тем не менее местные индейцы пытаются выжить и с этой целью восстанавливают лесные массивы и пресекают деятельность браконьеров.

Яркими фотографиями Штукерт надеялся привлечь внимание к трудностям, с которыми индейцы столкнулись не по своей вине. Фотограф рассказал Daily Mail, что впервые встретился с индейцами в 1997 году во время фотосъемки в деревне Яномами на границе между Бразилией и Венесуэлой.