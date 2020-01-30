30.01.2020, 14:07

ФОТО | Китайские туристы, прибывающие в Таллинн на паромах, массово используют медицинские маски

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ФОТО | Китайские туристы, прибывающие в Таллинн на паромах, массово используют медицинские маски
Foto: Andres Putting

Ежедневно в Таллинн на паромах из Хельсинки прибывают сотни китайских туристов. После вспышки коронавируса, большинство из них приезжает в нашу страну в медицинских масках.

29 января в соседней Финляндии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом. Отмечается, что заболевание диагностировано у 32-летней китайской туристки, которая приехала в Финляндию пять дней назад из города Ухань, считающегося эпицентром распространения вируса.

”Сегодня наша задача — предотвратить распространение вируса, если он все же придет в Эстонию. Соответствующие инструкции уже разосланы. В случае подозрения на вирус человека следует изолировать. Лечение должно происходить таким образом, чтобы обеспечить безопасность врачей. После этого необходимо выявить всех людей, которые имели контакт с заболевшим”, — пояснил глава отделения экстренной медицины Мартин Кадай.

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