ФОТО | Китайские туристы, прибывающие в Таллинн на паромах, массово используют медицинские маски

29 января в соседней Финляндии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом. Отмечается, что заболевание диагностировано у 32-летней китайской туристки, которая приехала в Финляндию пять дней назад из города Ухань, считающегося эпицентром распространения вируса.

”Сегодня наша задача — предотвратить распространение вируса, если он все же придет в Эстонию. Соответствующие инструкции уже разосланы. В случае подозрения на вирус человека следует изолировать. Лечение должно происходить таким образом, чтобы обеспечить безопасность врачей. После этого необходимо выявить всех людей, которые имели контакт с заболевшим”, — пояснил глава отделения экстренной медицины Мартин Кадай.