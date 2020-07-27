ФОТО | Корабль призрак? В Таллинн прибыл первый в этом году круизный лайнер. Но на борту нет ни одного пассажира!

В понедельник и вторник в Таллиннском порту Vanasadam остановятся круизные лайнеры Aidaaura и Aidacara. Главная цель захода кораблей в эстонскую столицу - заправка топливом и пополнение продовольственных запасов.

Оба лайнера принадлежат немецкой компании Aida Cruises, недавно объявившей о восстановлении круизов начиная с августа. Первые маршруты - небольшие морские туры из городов Германии.

По словам руководителя отдела коммуникации и маркетинга Таллиннского порта Сирле Арро, немецкие круизные корабли зашли именно в Таллинн неслучайно. На данный момент здесь можно купить по более выгодной цене топливо по сравнению с соседними странами. Кроме того, в порту достаточно свободных мест для швартовки.

Из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса, Таллиннский порт не досчитается в этом году нескольких миллионов евро, так как практически все круизы с заходом в столицу Эстонии отменены. В прошлом году в Таллинн прибыло более 300 круизных лайнеров, город посетили 500 000 иностранных туристов.