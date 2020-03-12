ФОТО | "Коронавирус? Нет, не слышали". В Португалии объявили карантин, тысячи португальцев отправились загорать на пляж

Знаменитый пляж Кашкайш на юге Португалии. Сотни людей. Кажется, ничего странного, ведь там последние дни установилась хорошая погода. Люди загорают, отдыхают, а смельчаки даже купаются. И все бы ничего, если бы не коронавирус и объявленный в стране карантин.

На данный момент в Португалии число заболевших коронавирусом выросло до 41 человека. Как сообщают местные СМИ, больше всего случаев заболевания зарегистрировано на севере страны — 27, еще 10 случаев приходятся на столичный регион. Также по два случая выявлены в центральном регионе Португалии и Алгарве на юге страны. Как отмечается, пока ни одного случая заболевания не зафиксировано на территории региона Алентежу, а также на Азорских островах и Мадейре. По данным Министерства здоровья Португалии, семь случаев являются привозными и выявлены у людей, вернувшихся из Италии и Испании.