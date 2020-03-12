12.03.2020, 11:30

ФОТО | "Коронавирус? Нет, не слышали". В Португалии объявили карантин, тысячи португальцев отправились загорать на пляж


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ФОТО | "Коронавирус? Нет, не слышали". В Португалии объявили карантин, тысячи португальцев отправились загорать на пляж
Scanpix, AFP By-line:PATRICIA DE MELO MOREIRA

В то время как во всем мире свирепствует коронавирус, жители Португалии решили воспользоваться объявленным в стране карантином и массово отправились отдыхать на пляжи.

Знаменитый пляж Кашкайш на юге Португалии. Сотни людей. Кажется, ничего странного, ведь там последние дни установилась хорошая погода. Люди загорают, отдыхают, а смельчаки даже купаются. И все бы ничего, если бы не коронавирус и объявленный в стране карантин.

На данный момент в Португалии число заболевших коронавирусом выросло до 41 человека. Как сообщают местные СМИ, больше всего случаев заболевания зарегистрировано на севере страны — 27, еще 10 случаев приходятся на столичный регион. Также по два случая выявлены в центральном регионе Португалии и Алгарве на юге страны. Как отмечается, пока ни одного случая заболевания не зафиксировано на территории региона Алентежу, а также на Азорских островах и Мадейре. По данным Министерства здоровья Португалии, семь случаев являются привозными и выявлены у людей, вернувшихся из Италии и Испании.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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