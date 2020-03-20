ФОТО | Коронавирус превратил Нью-Йорк в город-призрак

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил CNN, что 18 марта в городе было подтверждено 532 новых больных коронавирусом. Их общее количество в Нью-Йорке составляет на данный момент 1871 человек, из них 11 человек умерли.

Как и во всем остальном мире, людей в это время просят по возможности не посещать общественные места и оставаться дома. В итоге улицы городов буквально вымирают. Театры и спортзалы закрыты, закусочные работают исключительно "на вынос", а редкие прохожие стараются держаться подальше друг от друга и двигаться как можно быстрее.

Вот так теперь выглядит обычно шумный и многочисленный Нью-Йорк.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!