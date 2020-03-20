20.03.2020, 09:26

ФОТО | Коронавирус превратил Нью-Йорк в город-призрак


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ФОТО | Коронавирус превратил Нью-Йорк в город-призрак
Scanpix, REUTERS By-line:Lucas Jackson

Там, где еще совсем недавно кипела жизнь, сейчас царит практически полное молчание. Коронавирус смог практически моментально очистить от большинства людей даже такие гигантские "муравейники", как Нью-Йорк.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил CNN, что 18 марта в городе было подтверждено 532 новых больных коронавирусом. Их общее количество в Нью-Йорке составляет на данный момент 1871 человек, из них 11 человек умерли.

Как и во всем остальном мире, людей в это время просят по возможности не посещать общественные места и оставаться дома. В итоге улицы городов буквально вымирают. Театры и спортзалы закрыты, закусочные работают исключительно "на вынос", а редкие прохожие стараются держаться подальше друг от друга и двигаться как можно быстрее.

Вот так теперь выглядит обычно шумный и многочисленный Нью-Йорк.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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