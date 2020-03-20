ФОТО | Крах цветочных магазинов: в Нидерландах уничтожают тысячи цветов

На фотографиях, сделанных информационным агентством AFP, видно как в Алсмере (одна из общин в Нидерландах) уничтожают сотни букетов роз, тюльпанов и других цветов. Это происходит из-за упавшего практически до нуля спроса на цветы. На гигантской площади выставлены палеты с цветочными ящиками, которые опорожняют, выкидывая все цветы на специальную ленту.

Scanpix, AFP By-line:LEX VAN LIESHOUT

Ограничения, которые приняли Нидерланды в борьбе с коронавирусом, коснулись и знаменитого цветочного сада Кекенхоф, на домашней странице которого написано, что его двери не откроются для посетителей как минимум до 6 апреля. Дальнейшее же будет зависеть от решения правительства Нидерландов.

Scanpix, AFP By-line:LEX VAN LIESHOUT