ФОТО | Крах цветочных магазинов: в Нидерландах уничтожают тысячи цветов

Covid-19 поразил огромное число отраслей, которые сейчас переживают тяжелейшие времена. Не обошла стороной беда и торговцев цветами, которые вынуждены уничтожать свой великолепный товар.
На фотографиях, сделанных информационным агентством AFP, видно как в Алсмере (одна из общин в Нидерландах) уничтожают сотни букетов роз, тюльпанов и других цветов. Это происходит из-за упавшего практически до нуля спроса на цветы. На гигантской площади выставлены палеты с цветочными ящиками, которые опорожняют, выкидывая все цветы на специальную ленту.
Ограничения, которые приняли Нидерланды в борьбе с коронавирусом, коснулись и знаменитого цветочного сада Кекенхоф, на домашней странице которого написано, что его двери не откроются для посетителей как минимум до 6 апреля. Дальнейшее же будет зависеть от решения правительства Нидерландов.
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