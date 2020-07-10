ФОТО | Кто так строит? В Баварии проложили очень странную велодорожку

Если бы сейчас лежал снег, то этот ландшафт легко можно было бы принять за трассу для катания по буграм на лыжах или каких-то других таких экстремальных развлечений. Однако предназначена дорожка для вполне среднестатистических велосипедистов.

Местные власти уверяют, что так оно и задумано, то есть планировщики не ошиблись, хотя автомобильная проезжая часть рядом выглядит вполне себе нормально.

Lust auf einen Erlebnisradweg der etwas anderen Art? Dann ab nach #Kirchdorf an der Amper: https://t.co/8Uq2xpyRF5 — Bikefolks (@bikefolks) July 10, 2020

Как сообщает агентство dpa, на проектирование и строительство новой двухкилометровой велосипедной дорожки в баварской коммуне Кирхдорф-ан-дер-Ампер ушло около пяти лет и было потрачено 3,3 миллиона евро. На одном из участков протяженностью полкилометра она напоминает огромную стиральную доску - по одному бугру на каждые сто метров. Получился такой, вот, баварский аттракцион, уже вполне претендующий на статус новой баварской достопримечательности.