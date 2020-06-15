15.06.2020, 17:00

ФОТО | Кусочек Японии в сердце Старого Таллинна, который не так уж и просто найти


Андрей Данило
Редактор
EST
ФОТО | Кусочек Японии в сердце Старого Таллинна, который не так уж и просто найти
Foto: Sushiro&Sessel salong

Sessel Salong находится на улице Виру в Старом городе. Этот бар концепции "спикизи" (заведение без опознавательных знаков и наружной рекламы - прим. ред.) не так-то просто найти, в этом не поможет ни одна вывеска, так как их просто нет. Зато тех, кто найдет дорогу туда, внутри ждут авторские коктейли и невероятно вкусные суши.

На втором этаже исторического здания с чудесным видом на улицу Виру расположились бар Sessel Salong и ресторан суши Sushiro. Шеф-повар Индрек Кальювеэ поработал во многих странах, прежде чем начать предлагать суши жителям Эстонии. Сам Кальювеэ настолько любит свою работу, что даже нанес себе тематические татуировки с дарами моря, которые используются при приготовлении суши. Что сказать, человек-ходячее меню!

По его словам, именно в суши-ресторанах Эстонии есть нездоровая любовь к крем-сыру, который кладут почти везде. В Sushiro все по-другому. А секреты приготовления аутентичных и идеальных на вид суши можно узнать на мастер классе, на котором удалось побывать Delfi.

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К суши идеально подойдут авторские коктейли, которые создаются в Sessel Salong под руководством Юри Пютсеппа. На мастер-классе по созданию ликеров Пютсепп рассказал секрет — в хорошем коктейле не должно быть больше 7 ингредиентов, иначе вкус превращается непонятно во что. То же самое и при создании ликера, для чего вам потребуются как минимум чистая водка и различные сиропы.

Специально для вас, дорогие читатели, откроем секрет того, как попасть в это замечательное заведение. Дойдите по улице Виру до дома под номером 3 и зайдите внутрь магазина эстонского дизайна EESTI. Пройдите чуть вглубь и увидите справа лестницу, ведущую на второй этаж. Стоит подняться по лестнице — и суши с коктейлями ждут вас.

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