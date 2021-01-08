ФОТО | Лыжный центр Кивиыли снова открыт. Смотрите, как там шумно и весело!

Для любителей покататься на лыжах есть прекрасная новость — наконец-то открылся лыжный центр Кивиыли. Будем надеяться, что большое количество трасс позволит соблюдать безопасность и не нарушит действующие в нашей стране ограничения.

Лыжный центр Kiviõli Seikluspark открылся 5 января и уже принимает первых посетителей. Пока открыт только один спуск — 400-метровый Quiksilver. Однако уже завтра, 9 января, работники центра планируют открыть учебную трассу. Всего в Kiviõli Seikluspark созданы четыре лыжные трассы протяженностью 400-700 метров, а также две учебные трассы с подъемником “magic carpet” (“ковер-самолет”-пер. с англ), где вы можете одновременно наслаждаться как скоростью, так и шириной лыжных спусков.

Центр приключений Кивиыли, как и горнолыжный центр Куутсемяэ, объявили, что количество посетителей может быть ограничено. Кроме того, вероятно, ограничено будет и количество билетов на подъемники. Центр также ввел ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности посетителей. Более подробно можно узнать ЗДЕСЬ.