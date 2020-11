ФОТО | Миллиардер на плаву: принадлежащая Тинькову первая в мире яхта-ледокол отправилась в кругосветку

20 сентября Тиньков публиковал в Stories в Instagram видео церемонии “крещения” яхты, на которой его жена Рина разбила бутылку о борт корабля. Миллиардер подписал видеоролик: “Launched. 3,5 года тяжелой командной работы. Thank you #Amels #Damen (название верфи. — Forbes) and Rina”. У Тинькова в прошлом году диагностировали лейкемию, бизнесмену сделали пересадку костного мозга. Сейчас он проходит восстановление.

В сентябре яхта прошла испытания в море, а после чего встала в порту Флиссингена. В середине сентября судно стало хэдлайнером трехдневного цикла частных экскурсий для клиентов и журналистов, который организовал судостроитель.

77-метровую яхту спустили на воду в Нидерландах в начале июля. На судне предусмотрены два ангара для вертолетов, снегоходы, гидроциклы, подводный аппарат на три пассажира и лодка для дайвинга. Яхта вмещает до 12 гостей, не считая 24 членов экспедиционно-судовой команды и капитана. Для пассажиров есть два джакузи, причем одно на открытом воздухе, сауна и парилка, а также массажный кабинет и тренажерный зал. Расширенные топливные баки и системы сбора мусора позволяют яхте находиться в открытом море до 40 дней без необходимости заходить в порт. Яхта может развивать скорость до 14,5 узлов (примерно 26,9 км/ч) и может ходить на расстояния в 6000 морских миль (11 112 км).