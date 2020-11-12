ФОТО | Миллиардер на плаву: принадлежащая Тинькову первая в мире яхта-ледокол отправилась в кругосветку

Первую в мире яхту-ледокол La Datcha передали заказчику — семье миллиардера Олега Тинькова. Как и полагается, у судна есть “крестная“ — жена бизнесмена Рина, родившаяся и выросшая в Эстонии, торжественно разбила бутылку шампанского о борт корабля. Яхта уже отправилась в свое первое кругосветное плавание, пишет Mail.ru.
Миллиардеру Олегу Тинькову передали заказанную им первую в мире яхту-ледокол La Datcha, сообщает профильный портал Superyacht Times. По его информации, судно на минувших выходных покинуло голландский порт Флиссинген, где расположена верфь, и отправилось в первое полноценное кругосветное плавание.
Яхта в декабре-марте будет ходить в Индийском океане — к Сейшелам, Мальдивам, Мадагаскару и Юго-Восточной Азии, следует из расписания на сайте La Datcha (это проект, в рамках которого предприниматель сдает принадлежащую ему собственность в аренду). К апрелю судно дойдет до Камчатки, и до середины лета останется в районе полуострова, Курильских островов и Чукотки. Затем отправится к Северной Америке и осенью будет в водах Центральной Америки. Согласно информации на сайте, в сентябре и октябре судно должно было ходить по Западному и Восточному Средиземноморью.
20 сентября Тиньков публиковал в Stories в Instagram видео церемонии “крещения” яхты, на которой его жена Рина разбила бутылку о борт корабля. Миллиардер подписал видеоролик: “Launched. 3,5 года тяжелой командной работы. Thank you #Amels #Damen (название верфи. — Forbes) and Rina”. У Тинькова в прошлом году диагностировали лейкемию, бизнесмену сделали пересадку костного мозга. Сейчас он проходит восстановление.
В сентябре яхта прошла испытания в море, а после чего встала в порту Флиссингена. В середине сентября судно стало хэдлайнером трехдневного цикла частных экскурсий для клиентов и журналистов, который организовал судостроитель.
77-метровую яхту спустили на воду в Нидерландах в начале июля. На судне предусмотрены два ангара для вертолетов, снегоходы, гидроциклы, подводный аппарат на три пассажира и лодка для дайвинга. Яхта вмещает до 12 гостей, не считая 24 членов экспедиционно-судовой команды и капитана. Для пассажиров есть два джакузи, причем одно на открытом воздухе, сауна и парилка, а также массажный кабинет и тренажерный зал. Расширенные топливные баки и системы сбора мусора позволяют яхте находиться в открытом море до 40 дней без необходимости заходить в порт. Яхта может развивать скорость до 14,5 узлов (примерно 26,9 км/ч) и может ходить на расстояния в 6000 морских миль (11 112 км).
Тиньков планирует не только сам ходить на яхте, но и сдавать ее в аренду в рамках своего проекта La Datcha. Он также объединяет дома миллиардера в разных частях света — в Мексике, Франции, Италии, Куршевеле и Астрахани. Каждый из домов связан с тем или иным увлечением Тинькова: горными лыжами, рыбалкой, велопрогулками и водными видами спорта. На яхте Тиньков планировал проводить около 20 недель в году. Аренда яхты обойдется в €740 000 в неделю плюс депозит на дополнительные расходы в размере 30%. Судно создано, чтобы ходить в удаленные уголки мира — от полярных полюсов до тропических островов, пишет Damen Yachting.
Внешний дизайн яхты был разработан студией Azure Yacht Design. Для разработки интерьеров La Datcha Олег Тиньков пригласил российского архитектора Василия Шприца из Санкт-Петербурга. Ранее Шприц работал над другими проектами Lа Datcha, в том числе палаццо в Форте-деи-Марми. “Сначала я нанял итальянского архитектора, потом выгнал, потому что наш Василий Шприц из Санкт-Петербурга лучше”, — объяснил Тиньков свой выбор.
Тиньков говорит, что планирует демпинговать и при средних ценах чартера в €800 000 за неделю сдавать SeaExplorer La Datcha по €690 000. На сайте проекта указана цена аренды яхты на наделю — €740 000. Тиньков уверяет, что один из участников русского Forbes просит сдать в аренду лодку сразу на шесть месяцев, а Билл Гейтс интересуется возможностью чартера на три недели.
Благодаря укрепленному корпусу яхта способна ломать лед толщиной до 30−40 см. “Это первый в мире частный ледокол”, — говорит Тиньков.
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