ФОТО | На новогодние праздники Эстония недосчиталась 7000 российских туристов. Балтийский вокзал опустел

“Обычно в период новогодних праздников между Россией и Эстонией курсируют поезда с увеличенным числом вагонов. Кроме того, всегда были и дополнительные спецпоезда”, — рассказывает глава Go Rail Алар Пинсел. В последние годы количество российских туристов, желающих провести зимние праздники в Эстонии, только увеличивалось.

“В этом году мы потеряли около 7000 российских туристов, которые приезжали к нам на дополнительных поездах под Новый год”, — сказал Пинсел. Хотя точных данных еще нет, Go Rail уже говорит об убытках в сфере пассажирских перевозок в размере нескольких сотен тысяч евро. В результате приостановления железнодорожного сообщения между Таллинном, Санкт-Петербургом и Москвой убытки несут и различные компании, занимающиеся, например, ремонтом и обслуживанием подвижного состава.

Если раньше 29 и 30 декабря платформы Балтийского вокзала заполнялись тысячами российских туристов, прибывавших в город на поездах, то сейчас здесь пустота. Только когда приходят оранжевые электрички Elron, вокзал оживает. Но в депо Go Rail, где сейчас стоят вагоны московского поезда, очень ждут, что ситуация разрешится в ближайшее время.