29.12.2020, 16:54

ФОТО | На новогодние праздники Эстония недосчиталась 7000 российских туристов. Балтийский вокзал опустел


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Moskva rongi enam pole 29.12.2020 Foto: Andres Putting

Каждый год в конце декабря в Таллинн съезжались тысячи российских туристов. Из-за невероятной популярности Эстонии на зимние праздники приходилось даже пускать дополнительные поезда из Москвы (через Санкт-Петербург). Но в этом году платформы Балтийского вокзала пусты — по предварительном оценкам, в результате закрытых границ наша страна только на новогодние праздники недосчитается 7000 туристов из России, пишет Ärileht.

“Обычно в период новогодних праздников между Россией и Эстонией курсируют поезда с увеличенным числом вагонов. Кроме того, всегда были и дополнительные спецпоезда”, — рассказывает глава Go Rail Алар Пинсел. В последние годы количество российских туристов, желающих провести зимние праздники в Эстонии, только увеличивалось.

“В этом году мы потеряли около 7000 российских туристов, которые приезжали к нам на дополнительных поездах под Новый год”, — сказал Пинсел. Хотя точных данных еще нет, Go Rail уже говорит об убытках в сфере пассажирских перевозок в размере нескольких сотен тысяч евро. В результате приостановления железнодорожного сообщения между Таллинном, Санкт-Петербургом и Москвой убытки несут и различные компании, занимающиеся, например, ремонтом и обслуживанием подвижного состава.

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Если раньше 29 и 30 декабря платформы Балтийского вокзала заполнялись тысячами российских туристов, прибывавших в город на поездах, то сейчас здесь пустота. Только когда приходят оранжевые электрички Elron, вокзал оживает. Но в депо Go Rail, где сейчас стоят вагоны московского поезда, очень ждут, что ситуация разрешится в ближайшее время.

“Самые большие финансовые потери несут специалисты отрасли, которые потеряли работу из-за сложившейся ситуации. Мы постарались сохранить столько рабочих мест, сколько было возможно, переведя рабочих в другие сферы. Мы все же верим, что ситуация нормализуется и железнодорожное сообщение возобновится в новом году”, — заявил глава Go Rail.

О том, что в Эстонию на Новый год приезжало очень много российских туристов, свидетельствует, например, эта галерея от 29 декабря 2018 года.

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