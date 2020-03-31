ФОТО | На призыв президента помахать фонариками откликнулись таллиннские гостиницы. Вчера там горел свет и сияло сердце!

Расположенная в самом центре города, на улице Лайкмаа, гостиница Tallink City вчера присоединилась к еженедельной акции необычным образом. С помощью зажженного в определенных комнатах света на фасаде отеля появилось светящееся в ночи сердце.

“Мы все ежедневно видим и чувствуем то напряжение, с которым работают люди в больницах, полиции, спасательном департаменте и других государственных службах. Это касается и работников наших паромов, которые ежедневно, несмотря ни на что, делают все возможное, чтобы движение товаров между двумя странами не останавливалось, а люди могли вернуться домой. Все они заслуживают нашей сердечной и искренней благодарности. Но так как возможности для благодарности сегодня немного ограничены, самое малое, что мы можем сделать — это поддержать эту необычную акцию с такой благородной целью”, — прокомментировала руководитель отдела коммуникаций Tallink Grupp Катри Линк.