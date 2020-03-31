31.03.2020, 09:40

ФОТО | На призыв президента помахать фонариками откликнулись таллиннские гостиницы. Вчера там горел свет и сияло сердце!

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ФОТО | На призыв президента помахать фонариками откликнулись таллиннские гостиницы. Вчера там горел свет и сияло сердце!
Foto: Andres Putting

Созданная по инициативе президента Эстонии Керсти Кальюлайд акция "Помаши, потому что заботишься!" прошла в минувший понедельник уже в третий раз. Но вчера к этой необычной акции присоединился и целый столичный отель, в чьих окнах впервые за несколько недель можно было увидеть не темноту, а сияющее сердце, пишет Kroonika.

Расположенная в самом центре города, на улице Лайкмаа, гостиница Tallink City вчера присоединилась к еженедельной акции необычным образом. С помощью зажженного в определенных комнатах света на фасаде отеля появилось светящееся в ночи сердце.

“Мы все ежедневно видим и чувствуем то напряжение, с которым работают люди в больницах, полиции, спасательном департаменте и других государственных службах. Это касается и работников наших паромов, которые ежедневно, несмотря ни на что, делают все возможное, чтобы движение товаров между двумя странами не останавливалось, а люди могли вернуться домой. Все они заслуживают нашей сердечной и искренней благодарности. Но так как возможности для благодарности сегодня немного ограничены, самое малое, что мы можем сделать — это поддержать эту необычную акцию с такой благородной целью”, — прокомментировала руководитель отдела коммуникаций Tallink Grupp Катри Линк.

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Акцию поддержал и отель Ibis Tallink Hotel, расположенный недалеко от автобусного вокзала на улице Юхкентали.

К сожалению, в окнах всех остальных столичных отелей по-прежнему была темнота…

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