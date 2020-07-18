18.07.2020, 15:01

ФОТО | "Не тронь часовню, а то погибель на себя навлечешь": где находится самая старая деревянная постройка материковой Эстонии?


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ФОТО | "Не тронь часовню, а то погибель на себя навлечешь": где находится самая старая деревянная постройка материковой Эстонии?
Foto: Aleksandra Valner

Проезжая через небольшой поселок Микитамяэ, многие даже не замечают спрятавшуюся за деревьями площадь часовен. Но именно здесь стоит уникальное бревенчатое здание с неприметным деревянным крестом на крыше. Это цяссон — деревенская часовня народности сету, построенная аж в 1694 году!

Первоначально здание находилось на перекрестке дорог близ кладбища деревни Лаоссина, откуда ее решили убрать в 1959 году. “С глаз долой”, — решили тогда чиновники. Поговаривают, что местные старушки, плача и горько вздыхая, предупреждали, что делать этого нельзя, что всякого, кто тронет часовню, ждет неминуемая расплата. Но не послушались рабочие и перенесли цяссон подальше от проезжей части. Как и предсказывалось, все, кто так яростно участвовал в осквернении святого места, вскоре умерли при крайне загадочных обстоятельствах.

Часовню же перенесли в Микитамяэ, где она и простояла, постепенно ветшая, до начала XXI века. Но в 2009 году о ней вновь вспомнили, полностью отреставрировали в первоначальном виде и торжественно установили у здания волостной управы рядом с новым цяссоном, построенном в 1998 году. Обе часовни Микитамяэ посвящены апостолу Фоме, а главный деревенский праздник — воскресенье Тоомаса, которое проводится через неделю после Пасхи.

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Никто не знает точно (и уже, к сожалению, не узнает), когда на территории современного Сетумаа появились первые цяссоны. Самое первое упоминание о них встречается в письменных источниках XVI века. Согласно летописям, в 1540 году на территории Печор был цяссон Святой Варвары. Но, как утверждают историки, очевидно, цяссоны были и раньше, но сведений о них в письменных источниках, увы, нет.

На данный момент на территории Эстонии сохранилось 23 цяссона (в российском Печорском районе — 77). Цяссон в Микитамяэ считается старейшей деревянной постройкой материковой Эстонии. А самое древнее сохранившееся до наших дней деревянное строение находится на острове Рухну — это местная церковь Святой Магдалены, построенная в 1643-1644 годах.

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