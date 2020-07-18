ФОТО | "Не тронь часовню, а то погибель на себя навлечешь": где находится самая старая деревянная постройка материковой Эстонии?

Первоначально здание находилось на перекрестке дорог близ кладбища деревни Лаоссина, откуда ее решили убрать в 1959 году. “С глаз долой”, — решили тогда чиновники. Поговаривают, что местные старушки, плача и горько вздыхая, предупреждали, что делать этого нельзя, что всякого, кто тронет часовню, ждет неминуемая расплата. Но не послушались рабочие и перенесли цяссон подальше от проезжей части. Как и предсказывалось, все, кто так яростно участвовал в осквернении святого места, вскоре умерли при крайне загадочных обстоятельствах.

Часовню же перенесли в Микитамяэ, где она и простояла, постепенно ветшая, до начала XXI века. Но в 2009 году о ней вновь вспомнили, полностью отреставрировали в первоначальном виде и торжественно установили у здания волостной управы рядом с новым цяссоном, построенном в 1998 году. Обе часовни Микитамяэ посвящены апостолу Фоме, а главный деревенский праздник — воскресенье Тоомаса, которое проводится через неделю после Пасхи.