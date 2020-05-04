ФОТО | Небесный ракурс: брошенные танки, дом-цветок и загадочные послания на земле — как Россия выглядит из иллюминатора
Один из любимых ракурсов фотографа Константина Антипина — “взлетный”. Когда смотришь его работы, складывается впечатление, что снимки сделаны из иллюминатора, а самолет при этом только набирает высоту. Молодой человек живет в Москве, но много путешествует по России. Поэтому в его объектив часто попадают заброшенные объекты и до боли знакомые “панельки”. Однако Константин не концентрируется на одной лишь разрухе: еще он ищет архитектурные жемчужины и старается их запечатлеть.
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