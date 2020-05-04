04.05.2020, 12:05

ФОТО | Небесный ракурс: брошенные танки, дом-цветок и загадочные послания на земле — как Россия выглядит из иллюминатора


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ФОТО | Небесный ракурс: брошенные танки, дом-цветок и загадочные послания на земле — как Россия выглядит из иллюминатора
Фото иллюстративноеScanpix, Panthermedia By-line:Mikhail Leonov

Один из любимых ракурсов фотографа Константина Антипина — “взлетный”. Когда смотришь его работы, складывается впечатление, что снимки сделаны из иллюминатора, а самолет при этом только набирает высоту. Молодой человек живет в Москве, но много путешествует по России. Поэтому в его объектив часто попадают заброшенные объекты и до боли знакомые “панельки”. Однако Константин не концентрируется на одной лишь разрухе: еще он ищет архитектурные жемчужины и старается их запечатлеть.

Основное направление деятельности Антипина — архитектурный активизм. Он работает с фондом сохранения исторического наследия “Внимание” и является редактором нескольких тематических пабликов. Особое внимание Константин уделяет советскому периоду развития архитектуры, что прослеживается и в его фотографиях.

Вот, например, снимок московского района Бирюлево, сделанный осенью 2018 года. Вроде бы типовая застройка, ничего примечательного, зато с воздуха видно, как дома выстраиваются в затейливый орнамент.

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Антипин побывал и на другом конце страны — во Владивостоке. Город расположен на разных берегах бухты Золотой Рог. Золотой мост, открытый в 2012 году, соединяет обе части города и является его визитной карточкой. Душа этой фотографии — радуга. Она становится еще одним мостом Владивостока, перекинутым на противоположный берег.

А это вновь столица. Крупнейший российский книгоиздатель Олег Новиков (“Эксмо-АСТ”) построил себе на Рублевке “раскрывающийся цветок” за 100 миллионов долларов (7,3 миллиарда рублей). Особняк площадью 5,3 тысячи квадратных метров стоит на берегу Москвы-реки.

С Курильских островов (здесь — остров Шикотан) Константин привез целую серию фотографий. Это заброшенное дрейфующее судно Антипин назвал Голландцем.

В Иркутске фотограф запечатлел Комсомольский остров. Его омывает незамерзающая Ангара — единственная река, вытекающая из озера Байкал. Когда Константин делал снимок, температура достигала минус 30 градусов по Цельсию.

А здесь уже — самый центр теплой Евпатории, знаменитой крымской здравницы. На кадре видна Свято-Ильинская церковь, рядом с которой расположен Евпаторийский порт.

И снова Владивосток, точнее, один из старейших маяков региона — Токаревский. Его построили, чтобы не дать кораблям в проливе Босфор Восточный сесть на мель. На фоне заметен мост, соединяющий материковую часть (в том числе и сам город) с островом Русский.

На фото — легендарный крымский санаторий “Курпаты” под Ялтой, а точнее, его корпус “Дружба”. Курорт считается одной из лучших черноморских здравниц. В настоящее время он находится в ведении Управления делами президента России.

Фотография мыса Анива пополнила “дальневосточную” серию Константина. Это одна из крайних точек острова Сахалин, к которой не так легко подобраться из-за скалистого рельефа. Внизу на снимке можно разглядеть маяк.

В этом строении в стиле конструктивизма легко просматривается знаменитая советская символика — серп и молот. Здание является объектом культурного наследия. Изначально его построили как фабрику-кухню для оборонного завода имени Масленникова (Самара). К 2022 году здесь планируют открыть филиал Третьяковской галереи.

На этом кадре запечатлен храм в лесу на побережье Валдайского озера (Новгородская область). Сама местность является туристической жемчужиной России. Фотограф добился геометричной пейзажности, и дорога к церкви превратилась в связующий элемент между водой и лесом.

Московский район Северное Чертаново. Раньше, как рассказывает Константин, высотными доминантами здесь были башни П-22. Это довольно редкая серия “панелек”, возведенная в середине 80-х годов. Между такими домами в Чертанове находились здания культурных центров.

После Великой Отечественной войны над Крабовой бухтой (остров Шикотан, Курилы) располагалась крупная военная база. Сюда завезли технику и боеприпасы, чтобы отразить удары Японии в случае нападения. Однако вооружение не понадобилось, а вывозить танки было дорого. Поэтому “Иосиф Сталин” (ИС-3, боевой советский танк), что на фото, проржавел и порос травой, как и его железные собратья, разбросанные по территории.

Антипин считает, что дома на московской Хавской улице — настоящие памятники архитектуры. Фотограф сетует, что красота этого конструктивистского квартала видна только с дрона. Дворы заросли, а за состоянием самих зданий никто не следит.

Место стечения всех православных паломников — Соловецкий монастырь в Белом море. Обитель сфотографирована несколько отстраненно: здесь не изображен быт монахов или какая-либо инфраструктура острова. Все внимание приковано к монастырю как отдельному самостоятельному организму. И лишь крохотная фигурка путника в снегах напоминает, что жизнь здесь не остановилась.

Такой парад красок можно было наблюдать в московском Парке имени 50-летия Октября в октябре 2016 года! Именно это и притягивает в творчестве Константина: взглянуть на обычное под другим углом и уловить ритм природы, передав его зрителю. Умение стряхнуть пыль со старинной вещи и заставить ее сиять — тоже искусство.

Еще больше фотографий Константина Антипина можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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