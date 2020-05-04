ФОТО | Небесный ракурс: брошенные танки, дом-цветок и загадочные послания на земле — как Россия выглядит из иллюминатора

Основное направление деятельности Антипина — архитектурный активизм. Он работает с фондом сохранения исторического наследия “Внимание” и является редактором нескольких тематических пабликов. Особое внимание Константин уделяет советскому периоду развития архитектуры, что прослеживается и в его фотографиях.

Вот, например, снимок московского района Бирюлево, сделанный осенью 2018 года. Вроде бы типовая застройка, ничего примечательного, зато с воздуха видно, как дома выстраиваются в затейливый орнамент.

Антипин побывал и на другом конце страны — во Владивостоке. Город расположен на разных берегах бухты Золотой Рог. Золотой мост, открытый в 2012 году, соединяет обе части города и является его визитной карточкой. Душа этой фотографии — радуга. Она становится еще одним мостом Владивостока, перекинутым на противоположный берег.