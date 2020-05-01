01.05.2020, 11:00
ФОТО | Небо и земля! Такого в Хельсинки на Вальпургиеву ночь еще никогда не было
Вальпургиева ночь — популярное мероприятие как в Эстонии, так и в Финляндии. Но у наших северных соседей последний вечер апреля отмечается обычно с бóльшим размахом. Если в прошлом году в мероприятиях Вальпургиевой ночи в Хельсинки приняли участие тысячи человек, то в этом году из-за пандемии коронавируса на улицы вышли лишь единицы, пишет Kroonika.
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Более 2 тыс нарушителей самоизоляции выявили в Подмосковье
«Коронавируса не существует!». Ответ врачей
Одно условие: от COVID-19 можно вылечиться без лекарств