ФОТО | Небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет

Небо "окрасил" ветер, который принес в Сан-Франциско дым от огня, хотя лесные пожары бушуют на расстоянии более 300 км от города.

СМИ отмечают, что едкий дым испортил качество воздуха в пострадавших от лесных пожаров городах Калифорнии.