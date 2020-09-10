10.09.2020, 12:25
ФОТО | Небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет
Небо над Сан-Франциско стало оранжевым из‐за масштабных лесных пожаров. Площадь природных пожаров в штате Калифорния побила рекорд 2018 года и превысила 809 тысяч гектаров.
Небо над Сан-Франциско стало оранжевым из‐за масштабных лесных пожаров. Площадь природных пожаров в штате Калифорния побила рекорд 2018 года и превысила 809 тысяч гектаров.
Небо "окрасил" ветер, который принес в Сан-Франциско дым от огня, хотя лесные пожары бушуют на расстоянии более 300 км от города.
СМИ отмечают, что едкий дым испортил качество воздуха в пострадавших от лесных пожаров городах Калифорнии.
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