Фото | Необычная очередь в музей мадам Тюссо в Лондоне

Встретить всех этих людей вместе в реальной жизни практически невозможно, но только не в музее мадам Тюссо - его сотрудники решили выставить восковые фигуры знаменитостей на улицу, чтобы таким образом прорекламировать открытие музея после карантина и заодно наглядно продемонстрировать правила, по которым он теперь работает.

Scanpix, ZEUS

Музей мадам Тюссо был закрыт из-за коронавируса в конце марта, как и все музеи в Британии, и вновь открывается для посетитетелей в субботу.

Годом основания музея считается 1835 год, когда скульптор Мария Тюссо открыла первую выставку на Бейкер-стрит в Лондоне.

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Музей мадам Тюссо является одной из главных достопримечательностей Лондона и привлекает большое число туристов со всего мира.