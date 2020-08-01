01.08.2020, 12:01

Фото | Необычная очередь в музей мадам Тюссо в Лондоне


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Первой в очереди стояла британская королева Елизавета II, за ней премьер-министр Борис Джонсон, американская певица Тейлор Свифт, герцог и герцогиня Сассекские, президент США Дональд Трамп, певица Бейонсе, Дэвид и Виктория Бэкхем и другие
Первой в очереди стояла британская королева Елизавета II, за ней премьер-министр Борис Джонсон, американская певица Тейлор Свифт, герцог и герцогиня Сассекские, президент США Дональд Трамп, певица Бейонсе, Дэвид и Виктория Бэкхем и другиеScanpix, Reuters

Накануне открытия знаменитого музея восковых фигур мадам Тюссо в центре Лондона у входа образовалась не совсем обычная очередь - в ней были замечены британская королева Елизавета II, президент США Дональд Трамп, певица Тейлор Свифт и другие знаменитости.

Встретить всех этих людей вместе в реальной жизни практически невозможно, но только не в музее мадам Тюссо - его сотрудники решили выставить восковые фигуры знаменитостей на улицу, чтобы таким образом прорекламировать открытие музея после карантина и заодно наглядно продемонстрировать правила, по которым он теперь работает.

Scanpix, ZEUS

Музей мадам Тюссо был закрыт из-за коронавируса в конце марта, как и все музеи в Британии, и вновь открывается для посетитетелей в субботу.

Годом основания музея считается 1835 год, когда скульптор Мария Тюссо открыла первую выставку на Бейкер-стрит в Лондоне.

Scanpix, JOR/Capital Pictures

Музей мадам Тюссо является одной из главных достопримечательностей Лондона и привлекает большое число туристов со всего мира.

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