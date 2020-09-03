ФОТО | Необычный дом-музей Сергея Довлатова в Пушкинских горах

” Туристы из Риги — самые воспитанные. Что ни скажи, кивают и улыбаются. Если задают вопросы, то, как говорится, по хозяйству. Сколько было у Пушкина крепостных? Какой доход приносило Михайловское? Во что обошелся ремонт господского дома?

Кавказцы ведут себя иначе. Они вообще не слушают. Беседуют между собой и хохочут. По дороге в Тригорское любовно смотрят на овец. Очевидно, различают в них потенциальный шашлык. Если задают вопросы, то совершенно неожиданные. Например: «Из-за чего была дуэль у Пушкина с Лермонтовым?».

В Пушкинские горы все едут ради Александра Сергеевича, ведь здесь практически каждый кусочек этой живописных земли связан с великим гением. Тригорское, Михайловское, Святогорский монастырь — гуляя по этим местам вы переноситесь на два столетия назад в поэтический мир Пушкина: в волшебную страну Лукоморье, к тому самому Дубу, где “кот ученый все ходит по цепи кругом”.

Но едут сюда не только почитатели Пушкина, но и поклонники творчества еще одного литературного гения, произведениями которого зачитываются миллионы человек по всему миру. Ведь совсем недалеко от популярных туристических троп находится небольшая деревушка Березино, где сохранился ветхий деревянный дом, в котором в 1976-77 годах жил Сергей Довлатов, работавший в Пушкинских горах экскурсоводом.

"...В Пушкинских Горах туристы очень любознательные. Задают экскурсоводам странные вопросы:

— Кто, собственно, такой Борис Годунов?

— Из-за чего была дуэль у Пушкина с Лермонтовым?

— Где здесь проходила "Болдинская осень"?

— Бывал ли Пушкин в этих краях?

— Как отчество младшего сына А.С.Пушкина?

— Была ли А.П.Керн любовницей Есенина?!..

А в Ленинграде у знакомого экскурсовода спросили:

— Что теперь находится в Смольном — Зимний?..

И наконец, совсем уже дикий вопрос:

— Говорят, В.И.Ленин умел плавать задом. Правда ли это?







В те времена в Пушкинских Горах работало экскурсионное бюро, предлагающее информативные туры по заповеднику. Многие молодые люди, ставшие впоследствии известными литераторами, специально приезжали из Ленинграда в Пушкинские Горы "на каникулы", чтобы устроиться в бюро и водить экскурсии для туристов со всего СССР. Поехал "на работу" и Сергей Довлатов, позднее написавший о своих приключениях в Пушкинских горах целую книгу под названием "Заповедник".