03.09.2020, 15:15

ФОТО | Необычный дом-музей Сергея Довлатова в Пушкинских горах


EST
ФОТО | Необычный дом-музей Сергея Довлатова в Пушкинских горах
ekraani kuvatõmmis

Cегодня, 3 сентября, 79 лет исполнилось бы Сергею Довлатову. Одно из лучших произведений писателя - "Заповедник". Его можно перечитывать не раз и не два. А можно, когда вновь откроют границы, приехать в Пушкинские Горы, пройти по следам его героев и посетить небольшой музей в деревне Березино.

Туристы из Риги — самые воспитанные. Что ни скажи, кивают и улыбаются. Если задают вопросы, то, как говорится, по хозяйству. Сколько было у Пушкина крепостных? Какой доход приносило Михайловское? Во что обошелся ремонт господского дома?
Кавказцы ведут себя иначе. Они вообще не слушают. Беседуют между собой и хохочут. По дороге в Тригорское любовно смотрят на овец. Очевидно, различают в них потенциальный шашлык. Если задают вопросы, то совершенно неожиданные. Например: «Из-за чего была дуэль у Пушкина с Лермонтовым?».

В Пушкинские горы все едут ради Александра Сергеевича, ведь здесь практически каждый кусочек этой живописных земли связан с великим гением. Тригорское, Михайловское, Святогорский монастырь — гуляя по этим местам вы переноситесь на два столетия назад в поэтический мир Пушкина: в волшебную страну Лукоморье, к тому самому Дубу, где “кот ученый все ходит по цепи кругом”.

Читайте также:

Но едут сюда не только почитатели Пушкина, но и поклонники творчества еще одного литературного гения, произведениями которого зачитываются миллионы человек по всему миру. Ведь совсем недалеко от популярных туристических троп находится небольшая деревушка Березино, где сохранился ветхий деревянный дом, в котором в 1976-77 годах жил Сергей Довлатов, работавший в Пушкинских горах экскурсоводом.

"...В Пушкинских Горах туристы очень любознательные. Задают экскурсоводам странные вопросы:
— Кто, собственно, такой Борис Годунов?
— Из-за чего была дуэль у Пушкина с Лермонтовым?
— Где здесь проходила "Болдинская осень"?
— Бывал ли Пушкин в этих краях?
— Как отчество младшего сына А.С.Пушкина?
— Была ли А.П.Керн любовницей Есенина?!..
А в Ленинграде у знакомого экскурсовода спросили:
— Что теперь находится в Смольном — Зимний?..
И наконец, совсем уже дикий вопрос:
— Говорят, В.И.Ленин умел плавать задом. Правда ли это?


В те времена в Пушкинских Горах работало экскурсионное бюро, предлагающее информативные туры по заповеднику. Многие молодые люди, ставшие впоследствии известными литераторами, специально приезжали из Ленинграда в Пушкинские Горы "на каникулы", чтобы устроиться в бюро и водить экскурсии для туристов со всего СССР. Поехал "на работу" и Сергей Довлатов, позднее написавший о своих приключениях в Пушкинских горах целую книгу под названием "Заповедник".

Атмосфера, царившая тогда в среде филологической молодежи, инициировала творческие порывы и творческие проказы. Так, например, на спор надо было провести экскурсию по всем музеям Пушкинского Заповедника, ни разу не употребив слово "Пушкин". Сергей Довлатов промышлял тем, что за отдельную плату показывал экскурсантам - под большим секретом! - "настоящую могилу Пушкина".

Как и в большинстве произведений Сергея Довлатова, прототипом главного персонажа является сам автор. При этом, в отличие от многих других повестей и циклов писателя, персонаж назван вымышленной фамилией. В качестве другого вероятного прототипа называют Иосифа Бродского, пытавшегося устроиться в «Михайловское» библиотекарем.

"Откровенно говоря, я немного растерялся. Сказать бы честно: "Мне это не подходит..." Но, очевидно, я все-таки интеллигент. И я произнес нечто
лирическое:
- Окна выходят на юг?
- На самый, самый юг, - поддакнул Толик."

Эта самая книга наделала в Пушкинских горах много шума. Жители и работники музеев узнавали себя и друг друга в героях этой повести. Говорят, что, если вдруг кто-то из туристической группы вспоминал про Довлатова и его "Заповедник", все - от экскурсоводов до научных сотрудников - начинали сразу очень нервничать и раздражаться. Даже сегодня, несмотря на то, что со смерти Довлатова прошло уже 30 лет, хранители музеев Пушкинских гор говорят, что "он, конечно, может, человек был и хороший, но экскурсии не очень хорошо водил, стихов мог бы и больше читать, а все, что понаписал в "Заповеднике" - чушь".

Сегодня в деревне Березино в доме, где проживал Сергей Довлатов, работает частный музей, посвященный писателю. Почти все здесь как в книге: на стене висит портрет Гагарина, на столе небрежно раскиданы книги, умывальник по-прежнему дребезжит, а старая кровать скрипит.

Здесь часто проводятся экскурсии, выставки и памятные мероприятия, связанные с Сергеем Довлатовым, а во дворе дома расставлены таблички с цитатами из его легендарного "Заповедника".

Читайте также: