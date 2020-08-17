ФОТО | Необычный отель "Плачущий лес" в Бельгии: туристы ночуют в палатках, которые "растут" на деревьях

В 2011 года в Борглоне вдоль пешеходной дорожки около поля открыли оригинальную гостиницу. На деревья повесили 4 палатки, по форме напоминающие слезы. Каждый такой гостиничный “номер” вмещает двух постояльцев, здесь есть окно, матрас, скамейка и небольшое место для хранения вещей.

Scanpix, Reuters

“Гостиница всегда пользовалась популярностью, особенно в летний сезон, но в этом году спрос превзошел все ожидания. Если бы у нас было больше таких палаток, то и их бы разобрали на весь период с июля по август”, — сказала глава туризма Борглона Катрин Хоуби. “Мне кажется, что это связано с просьбой правительства не выезжать за границу, а путешествовать по стране. Люди стали искать альтернативы, чтобы где-то отдохнуть”, — добавила она.

Стоимость палатки на двоих — 70 евро за ночь. В цену входит доступ к ванной комнате и барбекю.