ФОТО | Необычный отель "Плачущий лес" в Бельгии: туристы ночуют в палатках, которые "растут" на деревьях

Так как этим летом возможности для путешествий ограничены, многие жители Бельгии устремились в небольшой город Борглон на востоке страны, чтобы провести ночь в необычной гостинице. Здесь вы не найдете больших номеров и просторных ванных комнат, потому что туристам предлагают переночевать в специальных палатках, подвешенных к деревьям, пишет Traveller.com.au.
В 2011 года в Борглоне вдоль пешеходной дорожки около поля открыли оригинальную гостиницу. На деревья повесили 4 палатки, по форме напоминающие слезы. Каждый такой гостиничный “номер” вмещает двух постояльцев, здесь есть окно, матрас, скамейка и небольшое место для хранения вещей.
“Гостиница всегда пользовалась популярностью, особенно в летний сезон, но в этом году спрос превзошел все ожидания. Если бы у нас было больше таких палаток, то и их бы разобрали на весь период с июля по август”, — сказала глава туризма Борглона Катрин Хоуби. “Мне кажется, что это связано с просьбой правительства не выезжать за границу, а путешествовать по стране. Люди стали искать альтернативы, чтобы где-то отдохнуть”, — добавила она.
Стоимость палатки на двоих — 70 евро за ночь. В цену входит доступ к ванной комнате и барбекю.
Придумал эту идею с палатками, "растущими" на деревьях, голландский художник Дре Вапенаар еще в 1990-ых годов с целью поддержать экоактивистов, выступающих за сокращение вырубки лесов. По его словам, постояльцы этой необычной гостиницы могут воплотить свои детские мечты в реальность, ведь каждый может забраться на самый верх и провести ночь в палатке на дереве, любуясь звездами через небольшое окошко.
“Мои палатки слишком дорогие для коммерческого производства”, — сказал Вапенаар. “Если бы я хотел продавать их в огромном количестве, то мне бы пришлось разработать их по-другому. Я не дизайнер вещей для продажи, я — художник.
Борглон — не единственное место, где художник разместил свои необычные палатки на деревьях. Похожая гостиница с 4 “номерами” есть еще в бельгийском Боргеме недалеко от Антверпена, одна палатка висит в парке скульптур в США, еще одна предлагает ночевку и завтрак для туристов во Франции и три палатки размещены в кемпинге в Нидерландах.
Почему ни в коем случае нельзя выбрасывать кожуру банана
Самые популярные внедорожники РФ с пробегом
Кем оказалась женщина, избившая девочку в лифте Красноярска
В тайном дневнике принцессы Дианы нашли шокирующую запись