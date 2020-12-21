21.12.2020, 11:01

ФОТО | Несмотря на запрет авиасообщения, в Таллинне приземлился самолет Ryanair из Лондона

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EST
Lennukid
LennukidFoto: Jaanus Lensment

Несмотря на то, что правительство Эстонии приняло решение о запрете авиасообщения с Великобританией из-за неконтролируемого распространения в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса, самолет Ryanair без каких-либо препонов вылетел сегодня из лондонского аэропорта Станстед в Таллинн, пишет Ärileht.

“Решение было принято правительством, но закон должен был быть официально оформлен Министерством экономики и коммуникаций”, — сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ о рейсе, вылетевшем из Лондона в 6:45. “Судя по всему, Ryanair не успела получить информацию перед вылетом самолета”.

В Таллиннский аэропорт самолет прибыл в 11:23.

Тайво Линнамяги, начальник управления авиации и морских перевозок Министерства экономики и коммуникаций, подтвердил, что рейс состоялся, поскольку авиакомпания не получила информацию о решении правительства вчера вечером.

А как с пассажирами на борту?

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“Ограничение, введенное вчера вечером, предназначено для авиакомпаний, а не для людей”, — пояснил Линнамяги. “Мы не собираемся отправлять людей обратно в Лондон. Каждый, кто прилетит на этом самолете, должен будет в аэропорту сдать тест на коронавирус и соблюдать изоляцию”.

Практически сразу после прибытия в Эстонию самолет авиакомпании Ryanair вылетит обратно в Великобританию. “По данным аэропорта, большинство пассажиров — иностранцы, которые летят домой на Рождество”, — сказал Линнамяги. “Сотрудники аэропорта и Департамент полиции и погранохраны предупредят этих людей во время регистрации и у выхода на посадку, что они не могут вернуться в Эстонию в ближайшем будущем”.

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