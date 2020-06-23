ФОТО | Невероятно! Оперный театр в Барселоне провел концерт для 3000 комнатных растений

Оперный театр “Лисео” в Барселоне 22 июня открылся после трех месяцев карантина в связи с коронавирусом. И провел первый концерт для 2292 комнатных растений, которые расставили по всем местам в зрительном зале.

Струнный квартет “Лисео” сыграл миниатюру “Хризантемы” Джаккомо Пуччини. С помощью этого жеста театр предложил по-новому взглянуть на отношения людей и природы, сообщает Meduza.

После концерта одухотворенные и напитавшиеся музыкой растений развезли по квартирам медработников, которые в течение нескольких месяцев сражались с коронавирусом.

Scanpix, NACHO DOCE





Scanpix, NACHO DOCE





Scanpix, NACHO DOCE

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!