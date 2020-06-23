23.06.2020, 15:00
ФОТО | Невероятно! Оперный театр в Барселоне провел концерт для 3000 комнатных растений
Испанский оперный театр устроил очень необычный концерт.
Испанский оперный театр устроил очень необычный концерт.
Оперный театр “Лисео” в Барселоне 22 июня открылся после трех месяцев карантина в связи с коронавирусом. И провел первый концерт для 2292 комнатных растений, которые расставили по всем местам в зрительном зале.
Струнный квартет “Лисео” сыграл миниатюру “Хризантемы” Джаккомо Пуччини. С помощью этого жеста театр предложил по-новому взглянуть на отношения людей и природы, сообщает Meduza.
После концерта одухотворенные и напитавшиеся музыкой растений развезли по квартирам медработников, которые в течение нескольких месяцев сражались с коронавирусом.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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