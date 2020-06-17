ФОТО | Невероятный пейзаж: уникальный пруд с островами неподалеку от границы Латвии и Литвы
Вайнедский край, расположенный на границе Латвии с Литвой, богат достопримечательностями – природный парк Эмбуте, аэродром Вайнеде, Лиелбатаский источник, усадьбы Бакузе и Вайнеде и многое другое. И среди них – пруд Алеяс – уникальность которого лучше всего видна с высоты птичьего полета.
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