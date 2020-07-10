ФОТО | Ночь в стоге сена — необычная гостиница под Ригой

"Несколько лет назад меня охватила ностальгия о том, как мы в детстве ночевали в стоге сена. Каждое лето во дворе дома у нас появлялся стог сена, и мы с соседскими детьми устраивали там себе жилище. Я помню то приятное ощущение от пребывания там: ароматное сено, свежий воздух, прохлада и чувство счастья. Я рассказала об этом своему супругу и он признался, что тоже хотел бы испробовать похожее. Но тогда идея осталась только идеей, поскольку у нас не было места для того, чтобы воплотить ее в жизнь", – рассказывает Дайга Кауфмане, владелица Jaunputniņi. Но пару лет назад супруги унаследовали дом с большим садом, что сразу же решило проблему с местом.

"Дом был построен в 50-х годах прошлого века и до сих пор сохранил очарование того времени. Этой весной мы вспомнили о той самой идее со стогами сена и решили ее реализовать. Мы обустроили территорию и быстро установили первый стог сена. Провели там ночь и подумали, что кто-то еще может захотеть испытать подобные ощущения. И оказалось, что попали в десятку – спрос сразу был очень высоким!", – добавляет хозяйка.