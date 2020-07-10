ФОТО | Ночь в стоге сена — необычная гостиница под Ригой

Дайга говорит, что гостям очень нравится спать в сене, поскольку там очень удобно и тепло – хозяева поставили стога на деревянный поддон, на котором лежит матрас. Точно также хозяева позаботились о том, чтобы на гостей не сыпалось сено сверху и не залетали разнообразные насекомые (подвешена специальная шторка). Хозяйка подчеркивает, что и дождь не проблема –он не просачивается сквозь сено.
При проживании в Jaunputniņi гостям доступны расположенные в помещении удобства и душ. С другой стороны, любители настоящей деревенской идиллии могут воспользоваться романтическим предложением – принять ванну прямо под открытым небом. Холодильник и кухня также предоставляются по запросу.
Более подробную информацию о размещении в стоге сена можно найти ЗДЕСЬ.
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