ФОТО | Ночные посетители пляжа в Ирландии увидели редкое природное светошоу

Волны на пляже Фаунтинстаун к югу от города Корк засверкали благодаря биолюминесцентному планктону.
Биолюминесценция — это свечение, которое исходит из клеток некоторых живых организмов, например, светлячков.
Джолин Кронин, фотограф-любитель из соседней деревни Кроссхейвен, рассказывает, как отправилась на пляж, прочитав об этом феномене в соцсетях.
“Меня совершенно заворожило увиденное, это было потрясающе, — говорит она. — Погружаешь ступни в воду, а она как будто взрывается под тобой. Мы решили покататься на падлбордах, и когда доска ударялась о волну, это выглядело как дискотека”.
“Я и раньше плавала в подобной воде, но такого яркого свечения никогда не видела, — продолжает Джолин. — Я там встретила местных жителей. Всех охватило веселье. Это точно стоило того, чтобы выбраться из дома на ночь глядя”.
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