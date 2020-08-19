19.08.2020, 11:30

ФОТО | Ночные посетители пляжа в Ирландии увидели редкое природное светошоу


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ФОТО | Ночные посетители пляжа в Ирландии увидели редкое природное светошоу
Scanpix, Jordan Robins / SWNS

"Такая невероятная цветовая насыщенность! Каждая волна разбивается на тысячи сверкающих брызг!" Так описал свои впечатления любитель природы, которому посчастливилось увидеть сияние морской воды вдоль береговой полосы в ирландском графстве Корк.

Волны на пляже Фаунтинстаун к югу от города Корк засверкали благодаря биолюминесцентному планктону.

Биолюминесценция — это свечение, которое исходит из клеток некоторых живых организмов, например, светлячков.

Джолин Кронин, фотограф-любитель из соседней деревни Кроссхейвен, рассказывает, как отправилась на пляж, прочитав об этом феномене в соцсетях.

“Меня совершенно заворожило увиденное, это было потрясающе, — говорит она. — Погружаешь ступни в воду, а она как будто взрывается под тобой. Мы решили покататься на падлбордах, и когда доска ударялась о волну, это выглядело как дискотека”.

“Я и раньше плавала в подобной воде, но такого яркого свечения никогда не видела, — продолжает Джолин. — Я там встретила местных жителей. Всех охватило веселье. Это точно стоило того, чтобы выбраться из дома на ночь глядя”.

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Этот регион хорошо известен биолюминесцентным морем.

“30 лет назад мы начали устраивать здесь ночные туры на байдарках, — отмечает Джим Кеннеди из организации Atlantic Sea Kayaking. — В них участвовали журналисты из разных стран, и фотографии Джолин появлялись в их материалах”.

Джим путешествовал на байдарке в самых разных уголках мира, включая Мексику, известную своими сверкающими пляжами, но, по его словам, в Ирландии это зрелище не менее впечатляюще.

“Здесь у нас есть свои преимущества. Наше море совершенно прозрачное, судоходства здесь почти нет”, — отмечает Кеннеди.

На сайте организации Ocean Research and Conservation Ireland указывается, что биолюминесценцию в Ирландии вызывают одноклеточные динофитовые водоросли, известные как ночесветка или “морская свечка”.

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