ФОТО | Новая достопримечательность Таллинна: смотрите, какой уникальный разводной мост появится в порту

В Адмиралтейском бассейне Таллиннского порта Ванасадам построят уникальный разводной мост, который еще больше откроет столицу морю и сделает всю территорию порта более привлекательной, пишет Kasulik.
По словам председателя правления Таллиннского порта Валдо Калма, новый мост объединит терминалы А и D. “Идея моста родилась из практической необходимости сделать перемещение людей между двумя терминалами быстрее и удобнее. Более масштабная цель Таллиннского порта — с помощью моста создать уникальный архитектурный объект в этом районе, который мог бы оживить окружающее городское пространство и выступить в качестве новой достопримечательности, привлекающей в порт как жителей города, так и туристов”.
По словам заместителя вице-мэра Таллина Андрея Новикова, новый мост станет одной из визитных карточек обновленного порта Ванасадам и всей портовой территории. “Таллинн все больше двигается в сторону морю, и портовый район Таллинна постепенно становится новым центром с хорошо продуманной концепцией и привлекательной архитектурой”, — отметил Новиков.
Как сообщил член правления KMG Inseneriehituse AS Индрек Паппель, на данный момент в русле Адмиралтейского бассейна проложена сухая траншея, а также на глубине в 36 метров установлены сваи центральной колонны моста и опорная плита. “Далее мы продолжим строительство центральной части, на которую в будущем будет опираться вращающийся пролет моста. Одновременно на заводе осуществляется монтаж металлоконструкций сложной архитектурной формы. Хотя, согласно подписанному контракту, планируется, что работы будут завершены в августе следующего года, мы все же оптимистично настроены и надеемся, что мост будет готов уже весной ”.
Проектное решение уникального для Эстонии разводного моста основано на дизайне победившей в архитектурном конкурсе 2017 года работы “New Balance 100”, представленной фирмой Witteveen + BOS и Робертом-Ян ван дер Вин из архитектурного бюро Plein06. Мост будет построен компанией KMG Inseneriehituse AS.
Согласно договору, общая стоимость проектирования, строительных работ и обслуживания на гарантийный период составляет 4,22 миллиона евро (плюс налог). Мост является частью плана развития порта Ванасадам, который поможет сделать морские ворота нашей столицы более удобными для пользователей, а всю территорию порта — более привлекательной.
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