ФОТО | Новая достопримечательность Таллинна: смотрите, какой уникальный разводной мост появится в порту

По словам председателя правления Таллиннского порта Валдо Калма, новый мост объединит терминалы А и D. “Идея моста родилась из практической необходимости сделать перемещение людей между двумя терминалами быстрее и удобнее. Более масштабная цель Таллиннского порта — с помощью моста создать уникальный архитектурный объект в этом районе, который мог бы оживить окружающее городское пространство и выступить в качестве новой достопримечательности, привлекающей в порт как жителей города, так и туристов”.

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По словам заместителя вице-мэра Таллина Андрея Новикова, новый мост станет одной из визитных карточек обновленного порта Ванасадам и всей портовой территории. “Таллинн все больше двигается в сторону морю, и портовый район Таллинна постепенно становится новым центром с хорошо продуманной концепцией и привлекательной архитектурой”, — отметил Новиков.