18.12.2020, 12:15

ФОТО | Новогодняя сказка — дом, которым восхищается вся Литва


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ФОТО | Новогодняя сказка — дом, которым восхищается вся Литва
Foto: DELFI.lt/Privātais arhīvs

“Красиво, как в сказке”, — говорят пользователи соцсетей, просмотрев фотографии празднично украшенного дома Регины и Антанаса Йонушкисов, и спешат в Ужвентис (Кельмский край), чтобы хоть издали увидеть это великолепие.

Хозяева дома — Регина и Антанас Йонушкисы — несколько лет назад выкупили его у родственников и теперь наряжают его каждый год перед праздниками. Дом и сад буквально утопают в разноцветных гирляндах и праздничных украшениях. Во дворе нашлось место и для снеговиков, благородных оленей, ангелов, лошадки-качалки и много другого.

Хозяйка дома говорит, что рада энтузиазму людей, когда они узнают, что дом наконец-то украшен. Для того, чтобы полюбоваться на украшенную усадьбу, в Ужвентис семьи с детьми приезжают со всей Литвы. Иногда здесь даже можно встретить Деда Мороза. Регина говорит, что в этом году праздничных мероприятий не будет, но она будет рада угостить гостей конфетами. “Как можно не подарить детям конфетку? Это же праздник!”, — говорит хозяйка.

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Украшать дом хозяева стали несколько лет назад. Сначала красота заполоняла только дом, потом двор, а потом и до сада руки дошли. При этом количество украшений растет с каждым годом. Сама хозяйка также ездит на рождественских праздниках по Литве, чтобы посмотреть, как во время праздников украшают другие дома и, может быть, почерпнуть парочку идей.

Некоторые украшения для дома заказывались за рубежом, а другие — оригинальные — делали сами. Например, новогоднюю елку из подков сделал зять. Семья не считает, сколько денег вложено в украшение дома, но и не экономит особенно: если вещь нравится — ее покупают. При этом счета за электричество хозяев особо не волнуют. “Для нас, пожилых людей, это не такая уж и проблема”, — говорит Регина.

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