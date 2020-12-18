ФОТО | Новогодняя сказка — дом, которым восхищается вся Литва

Хозяева дома — Регина и Антанас Йонушкисы — несколько лет назад выкупили его у родственников и теперь наряжают его каждый год перед праздниками. Дом и сад буквально утопают в разноцветных гирляндах и праздничных украшениях. Во дворе нашлось место и для снеговиков, благородных оленей, ангелов, лошадки-качалки и много другого.

Хозяйка дома говорит, что рада энтузиазму людей, когда они узнают, что дом наконец-то украшен. Для того, чтобы полюбоваться на украшенную усадьбу, в Ужвентис семьи с детьми приезжают со всей Литвы. Иногда здесь даже можно встретить Деда Мороза. Регина говорит, что в этом году праздничных мероприятий не будет, но она будет рада угостить гостей конфетами. “Как можно не подарить детям конфетку? Это же праздник!”, — говорит хозяйка.

Украшать дом хозяева стали несколько лет назад. Сначала красота заполоняла только дом, потом двор, а потом и до сада руки дошли. При этом количество украшений растет с каждым годом. Сама хозяйка также ездит на рождественских праздниках по Литве, чтобы посмотреть, как во время праздников украшают другие дома и, может быть, почерпнуть парочку идей.