14.04.2020, 12:09
ФОТО | Новые достопримечательности на улицах городов всего мира: как коронавирус повлиял на уличное искусство
В Варшаве, Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, Париже, Берлине и многих других городах мира появляются новые произведения уличного искусства, изображающие борьбу с коронавирусом.
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