14.04.2020, 12:09
ФОТО | Новые достопримечательности на улицах городов всего мира: как коронавирус повлиял на уличное искусство
В Варшаве, Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, Париже, Берлине и многих других городах мира появляются новые произведения уличного искусства, изображающие борьбу с коронавирусом.
Врач, который помог победить оспу, объясняет, что будет дальше
Главный пульмонолог РФ осмелился рассказать правду о COVID-19
При какой температуре воздуха коронавирус не передается совсем
Уроженка России рассказала правду о происходящем в Германии