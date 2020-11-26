ФОТО | Новый французский ресторан в Таллинне, где не подают колу, а дети дошкольного возраста едят бесплатно

Команда Brasserie 11 не побоялась открыть ресторан во время кризиса. Кати Плаамус рассказывает, что выбор пал на французский ресторан, так как французская кухня — это начало всего. Также в Таллинне до этого не было ресторана, который специализируется на чисто французской кухне без каких-либо примесей.

Brasserie 11 пытается поддержать в ресторане дух Франции не только в меню, но и в интерьере и музыке — в ресторане играет только французский шансон. Кроме того, в субботу и пятницу там звучит живая музыка, тоже только на французском языке. Команда ресторана французский язык пока не знает, но собирается пойти на курсы.

Среди самых необычных блюд в меню улитки по-бургундски, лягушачьи лапки в панировке, жареная фау-гра, а также стейк из конины. Конечно же, не обошлось и без французских десертов и вин. А вот любителям запить блюдо Coca-Cola придется выбрать что-то другое — в этом ресторане колу не подают, зато можно выбрать французский или эстонский крафтовый лимонад.