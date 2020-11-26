26.11.2020, 07:00

ФОТО | Новый французский ресторан в Таллинне, где не подают колу, а дети дошкольного возраста едят бесплатно


Андрей Данило
Редактор
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ФОТО | Новый французский ресторан в Таллинне, где не подают колу, а дети дошкольного возраста едят бесплатно
Andrei Danilo

11 ноября в 11:11 открылся новый ресторан французской кухни Brasserie 11 в здании Fahle Maja на Тартуском шоссе. В ресторане можно отведать не только традиционных улиток и лягушачьи лапки, но и стейк из конины. А вот любителей Coca-Cola ждет разочарование.

Команда Brasserie 11 не побоялась открыть ресторан во время кризиса. Кати Плаамус рассказывает, что выбор пал на французский ресторан, так как французская кухня — это начало всего. Также в Таллинне до этого не было ресторана, который специализируется на чисто французской кухне без каких-либо примесей.

Brasserie 11 пытается поддержать в ресторане дух Франции не только в меню, но и в интерьере и музыке — в ресторане играет только французский шансон. Кроме того, в субботу и пятницу там звучит живая музыка, тоже только на французском языке. Команда ресторана французский язык пока не знает, но собирается пойти на курсы.

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Среди самых необычных блюд в меню улитки по-бургундски, лягушачьи лапки в панировке, жареная фау-гра, а также стейк из конины. Конечно же, не обошлось и без французских десертов и вин. А вот любителям запить блюдо Coca-Cola придется выбрать что-то другое — в этом ресторане колу не подают, зато можно выбрать французский или эстонский крафтовый лимонад.

Детского меню в ресторане нет, тут дети едят так, как принято во Франции — выбирают еду из обычного меню, и им приносят кусочек одного или другого блюда. Кстати, на заметку родителям — дети дошкольного возраста в Brasserie 11 едят бесплатно.

Кроме живой музыки в ресторане также можно насладиться выставкой картин.

Больше информации можно найти на странице ресторана в Facebook.

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