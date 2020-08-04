ФОТО | "Они почти как обычные, только очень большие": жители разных стран мира поделились фотографиями гигантских животных

Пользователи интернета на разных ресурсах поделились фотографиями гигантских животных: и домашних, и диких. Подборку опубликовал портал Bored Panda.

Первым делом авторы подборки вспомнили про мейн-куна. Профессиональная заводчица Джесс Беквит рассказала, что мейн-куны могут вырастать до 120 см в длину (от головы до кончика хвоста), при этом весить они будут от 5 до 14 кг.

I'm obsessed with how large some maine coons can grow! Such a beautiful cat, inshallah when I get married this is the first thing I'm getting pic.twitter.com/1NrZpstvL7 — Ruqaiya (@ruqaiya_h) April 2, 2020

Эти показатели, конечно, не сравнятся с тем, что опубликовали пользователи Сети. Например, у огромного бизона весом в 1360 кг голова почти размером с человека.

Или самый большой и самый старый вомбат в мире. Зовут зверька Патрик, а весит он 38 кг. Кстати, недавно в Австралии нашли кости вомбатоподобного животного, которое жило больше 11 000 лет назад. Вид назвали Makupirna nambensis, что в переводе с языка аборигенов означает “большие кости”.