ФОТО | "Они почти как обычные, только очень большие": жители разных стран мира поделились фотографиями гигантских животных
Реальный размер животных можно оценить лишь в сравнении.
Реальный размер животных можно оценить лишь в сравнении.
Пользователи интернета на разных ресурсах поделились фотографиями гигантских животных: и домашних, и диких. Подборку опубликовал портал Bored Panda.
Первым делом авторы подборки вспомнили про мейн-куна. Профессиональная заводчица Джесс Беквит рассказала, что мейн-куны могут вырастать до 120 см в длину (от головы до кончика хвоста), при этом весить они будут от 5 до 14 кг.
Эти показатели, конечно, не сравнятся с тем, что опубликовали пользователи Сети. Например, у огромного бизона весом в 1360 кг голова почти размером с человека.
Или самый большой и самый старый вомбат в мире. Зовут зверька Патрик, а весит он 38 кг. Кстати, недавно в Австралии нашли кости вомбатоподобного животного, которое жило больше 11 000 лет назад. Вид назвали Makupirna nambensis, что в переводе с языка аборигенов означает “большие кости”.
Также в рейтинг самых больших попали немецкий дог, южный морской слон, лось, огромные черепахи, летучие мыши и пауки. Еще люди не упускали возможности сфотографироваться с черепом огромного кита и большими гусеницами.
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