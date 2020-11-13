13.11.2020, 08:00

ФОТО | Печальная судьба уникальной эстонской таверны. Теперь это некогда популярное заведение продается за 104 000 евро


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ФОТО | Печальная судьба уникальной эстонской таверны. Теперь это некогда популярное заведение продается за 104 000 евро
Foto: Kinnisvara24.ee

В то время, когда ресторанный бизнес переживает не самые лучшие времена из-за пандемии коронавируса, продать помещения, предназначенные под места общественного питания, очень непросто. Конечно, сделки по покупке и аренде такой недвижимости проходят, но, как правило, они ограничиваются Таллинном, да и то - только центральным районом и Старым городом. На фоне всего происходящего судьба одной из самых известных в истории Эстонии таверн кажется очень трагичной. Еще в 1990-ые годы здесь вовсю кипела жизнь, а от богатого меню разбегались глаза. Теперь все это в прошлом. Настали другие времена, пишет Ärileht.

Построенная, вероятно, в 1799 году в стиле классицизма придорожная корчма под названием Kuld Lõvi (“Золотой лев”) является одним из крупнейших и выдающихся трактиров в Эстонии. За столь долгую историю здание видало многое. В 1996 году, когда крыша здания вот-вот могла рухнуть, местные предприниматели вдохнули в трактир новую жизнь и привели заведение в порядок.

После ремонта место сразу же стало необычайно популярным. На мероприятии по случаю открытия трактира выступал ансамбль “Kuldne Trio”. На кухне трудился высококлассный шеф-повар. Посетителей было так много, что даже поговаривали о запуске регулярного автобусного маршрута из Пярну. Таксисты, которые постоянно возили в трактир гостей, включали городской тариф — настолько большой любовью пользовалось в народе это заведение.

Foto: Kinnisvara24.ee / LAAM Kinnisvara
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В то время трактир принадлежал Айво Кару и Раулю Пинту — именно при них заведение достигло небывалого расцвета. Но в 2001 году оно перешло к новых владельцам, которые стали проводить здесь всевозможные крупные мероприятия и частные вечеринки. В 2004 году здание вновь было выставлено на продажу по цене 11,5 млн эстонских крон (около 735 000 евро). Покупатель нашелся только через два года, им вновь стал первый владелец трактира Айво Кару.

А потом начались проблемы. Сначала большая строительная фирма Nordecon, запатентовавшая бренд “Kolm lõvi”, потребовала сменить название трактира и нигде в дальнейшем его без соответствующего разрешения не использовать. Кстати говоря, тогда аналогичный иск получил и находящийся рядом с трактиром жилой район Kuldlõvi, который после долгих споров название все-таки сменил и впредь стал именоваться Lõvi elurajoon (жилой район "Лев"). Таверне же удалось через суд отстоять свое историческое название.

Foto: Kinnisvara24.ee

Время шло. В Пярну появлялось все больше и больше ресторанов, кафе, баров и разных увеселительных заведений. Кроме того, в обход трактира велось строительство нового участка шоссе.

Foto: Kinnisvara24.ee

Вдобавок разразился серьезный экономический кризис, а компания Autoimpex OÜ, принадлежащая Айво Кару, была признана банкротом. Трактир Kuld Lõvi вновь был выставлен на продажу по стартовой цене в 2,8 млн крон (почти 179 000 евро). После торгов цена упала до 155 000 евро. В конечном итоге заведение оказалось в совместном владении нескольких компаний, которые, к сожалению, даже не представляли, что дальше с трактиром делать.

Foto: Kinnisvara24.ee

Сейчас это некогда популярнейшее место застыло в ожидании своей дальнейшей судьбы. Никто точно не знает, что здесь будет: новый ресторан, гостиница, заправка или какое-то другое заведение. Трактир продается за 104 000 евро (с рекламным объявлением можно познакомиться ЗДЕСЬ).

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