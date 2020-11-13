ФОТО | Печальная судьба уникальной эстонской таверны. Теперь это некогда популярное заведение продается за 104 000 евро

Построенная, вероятно, в 1799 году в стиле классицизма придорожная корчма под названием Kuld Lõvi (“Золотой лев”) является одним из крупнейших и выдающихся трактиров в Эстонии. За столь долгую историю здание видало многое. В 1996 году, когда крыша здания вот-вот могла рухнуть, местные предприниматели вдохнули в трактир новую жизнь и привели заведение в порядок.

После ремонта место сразу же стало необычайно популярным. На мероприятии по случаю открытия трактира выступал ансамбль “Kuldne Trio”. На кухне трудился высококлассный шеф-повар. Посетителей было так много, что даже поговаривали о запуске регулярного автобусного маршрута из Пярну. Таксисты, которые постоянно возили в трактир гостей, включали городской тариф — настолько большой любовью пользовалось в народе это заведение.

Foto: Kinnisvara24.ee / LAAM Kinnisvara

В то время трактир принадлежал Айво Кару и Раулю Пинту — именно при них заведение достигло небывалого расцвета. Но в 2001 году оно перешло к новых владельцам, которые стали проводить здесь всевозможные крупные мероприятия и частные вечеринки. В 2004 году здание вновь было выставлено на продажу по цене 11,5 млн эстонских крон (около 735 000 евро). Покупатель нашелся только через два года, им вновь стал первый владелец трактира Айво Кару.