ФОТО | Печальная судьба уникальной эстонской таверны. Теперь это некогда популярное заведение продается за 104 000 евро
В то время, когда ресторанный бизнес переживает не самые лучшие времена из-за пандемии коронавируса, продать помещения, предназначенные под места общественного питания, очень непросто. Конечно, сделки по покупке и аренде такой недвижимости проходят, но, как правило, они ограничиваются Таллинном, да и то - только центральным районом и Старым городом. На фоне всего происходящего судьба одной из самых известных в истории Эстонии таверн кажется очень трагичной. Еще в 1990-ые годы здесь вовсю кипела жизнь, а от богатого меню разбегались глаза. Теперь все это в прошлом. Настали другие времена, пишет Ärileht.
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