ФОТО | Пешеходная тропа в Пярну, которая никого не оставит равнодушным

Пярнуский приморский заповедник, на территории которого расположена тропа, охватывает в общей сложности 341 га лесов, лагун и прибрежных лугов. Здесь пасется крупный рогатый скот и любят гнездиться птицы.

Для наблюдения уникальной природы для посетителей была построена 600-метровая туристическая тропа со смотровой платформой, которая находится прямо на берегу центрального пляжа Пярну. По пологой тропе можно подниматься как с детской коляской, так и в инвалидной коляске.