01.07.2020, 09:31
ФОТО | Пешеходная тропа в Пярну, которая никого не оставит равнодушным
Небольшая пешеходная тропа в прибрежных лугах летней столицы Эстонии – отличное место для романтических прогулок.
Небольшая пешеходная тропа в прибрежных лугах летней столицы Эстонии – отличное место для романтических прогулок.
Пярнуский приморский заповедник, на территории которого расположена тропа, охватывает в общей сложности 341 га лесов, лагун и прибрежных лугов. Здесь пасется крупный рогатый скот и любят гнездиться птицы.
Для наблюдения уникальной природы для посетителей была построена 600-метровая туристическая тропа со смотровой платформой, которая находится прямо на берегу центрального пляжа Пярну. По пологой тропе можно подниматься как с детской коляской, так и в инвалидной коляске.
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