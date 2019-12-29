29.12.2019, 14:51
ФОТО | Поезда Москва-Таллинн в этом году полупустые. Эстонская столица больше не привлекает туристов?(1)
Если обычно под конец года перроны Балтийского вокзала заполнены российскими туристами, то в этом году поезда из Москвы приходят в Таллинн, такое ощущение, полупустыми. В субботу утром на 14 вагонов была всего сотня пассажиров.
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