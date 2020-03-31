ФОТО | Полицейский вышел на улицы в экстравагантном шлеме в виде коронавируса(1)
Полицейский в Индии решил прибегнуть к креативу, чтобы предупредить людей об опасности коронавируса и убедить их оставаться дома.
Полицейский в Индии решил прибегнуть к креативу, чтобы предупредить людей об опасности коронавируса и убедить их оставаться дома.
Раджеш Бабу, инспектор полиции в южном городе Ченнаи, придумал и сконструировал специальный шлем коронавируса, передает CNN. Шлем покрыт красными шипами на конце, так же как и микроскопическое изображение коронавируса, который вызывает заболевание Covid-19. А сделал шлем инспектору местный художник Б.Гоутэм, основатель Ченнайской организации Art Kingdom.
“Я считаю, что люди не воспринимают болезнь всерьез, потому что она кажется невидимой. Именно поэтому я и решил создать что-то, что могло бы визуализировать образ коронавируса”, — пояснил полицейский в интервью местной прессе. Надев шлем, Бабу останавливает людей в автомобилях или мотоциклах, особенно когда он видит их без маски на лице, проводя с жителями разъяснительную беседу о необходимости самоизоляции и социального дистанцирования.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, к вечеру понедельника 30.03.2020 в Индии зафиксировано 1 071 заболевших коронавирусом, из них умерло 29, а вылечилось 100 человек. Индия к этому моменту находится на 41 месте в антирейтинге по числу инфицированных коронавирусом.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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