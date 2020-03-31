ФОТО | Полицейский вышел на улицы в экстравагантном шлеме в виде коронавируса

Раджеш Бабу, инспектор полиции в южном городе Ченнаи, придумал и сконструировал специальный шлем коронавируса, передает CNN. Шлем покрыт красными шипами на конце, так же как и микроскопическое изображение коронавируса, который вызывает заболевание Covid-19. А сделал шлем инспектору местный художник Б.Гоутэм, основатель Ченнайской организации Art Kingdom.

“Я считаю, что люди не воспринимают болезнь всерьез, потому что она кажется невидимой. Именно поэтому я и решил создать что-то, что могло бы визуализировать образ коронавируса”, — пояснил полицейский в интервью местной прессе. Надев шлем, Бабу останавливает людей в автомобилях или мотоциклах, особенно когда он видит их без маски на лице, проводя с жителями разъяснительную беседу о необходимости самоизоляции и социального дистанцирования.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, к вечеру понедельника 30.03.2020 в Индии зафиксировано 1 071 заболевших коронавирусом, из них умерло 29, а вылечилось 100 человек. Индия к этому моменту находится на 41 месте в антирейтинге по числу инфицированных коронавирусом.