ФОТО | После отмены полетов аэропорт в Вильнюсе стал автокинотеатром

“Мы всегда находимся в поиске новых уникальных мест и впечатлений. Об аэропорте мы мечтали уже давно, но возможность появилась только сейчас, когда авиация встала”, — рассказал BNS организатор автокинотеатра, руководитель кинофестиваля Kino pavasaris (рус. весна кино) Альгирдас Рамашка.

Также он рассказал, что “аэропорт — это уникальное пространство, куда люди прибывают в предвкушении приключений, чувствуют волнение, как перед поездкой. Мы тоже приглашаем людей в своеобразное путешествие — ходить в кино безопасным для нашего времени способом”.

На первый сеанс автокинотеатра посмотреть корейский фильм “Паразит” по экрану размером с пятиэтажный дом собрались несколько сотен приглашенных гостей. Начиная с четверга билеты могут приобрести все желающие.

Альгирдас Рамашка рассказал, что для открытия автокинотеатра в аэропорту пришлось немало потрудиться: необходимо было юридически изменить границы аэропорта, получить разрешения, получить частоты FM, чтобы зрители могли слышать звук у себя в автомобилях.