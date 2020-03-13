ФОТО | "Последний раз такое было в 1944 году": как выглядят сейчас самые популярные туристические места в Италии

Жители Италии, "запертые" на карантин в своей стране, сообщают в разных социальных сетях, что они никогда даже представить не могли таких пустых улиц и площадей, где обычно было не протолкнуться из-за туристов. Пожилые итальянцы вспоминают, что последний раз подобное было в конце Второй мировой войны, когда во многих итальянских городах был установлен комендантский час.
Весна. Прекрасное время для путешествий по Италии. Все зацветает, еще не так жарко, цены в гостиницах еще не такие высокие, туристов хоть и много, но не так, как летом. Но…
Но Рим опустел. У знаменитого фонтана Треви ни души. Лишь машина полицейских, которые следят за ситуацией. Рядом находится целый ряд кафе и ресторанов, где обычно туристы со всего мира любят выпить кофе или съесть знаменитое итальянское мороженое. Но и здесь пусто! Столы и стулья на летних площадках сложены, а двери наглухо закрыты.
Пустынная площадь Ватикана, закрытый Колизей, ни одного человека у популярной Испанской лестницы.
Впервые в истории в Риме решили закрыть все католические церкви.
Один из главных туристических объектов мира — Венеция превратилась в город-призрак.
Не работают сувенирные лавочки на площади Чудес в Пизе. И сама Пизанская башня — без фотографирующихся.
Милан, Неаполь, Верона и другие итальянские города столкнулись с невидимой для этих мест реальностью — отсутствию туристов даже в самых популярных местах и у самых любимых достопримечательностей.
По последним данным, число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу человек. Общее число подтвержденных случаев заболевания — 12,8 тыс. Больше всего случаев коронавирусной инфекции выявлено в регионе Ломбардия. Италия первой среди европейских стран ввела 31 января режим ЧС из-за распространения коронавируса. Он будет действовать в течение полугода.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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