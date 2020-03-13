ФОТО | "Последний раз такое было в 1944 году": как выглядят сейчас самые популярные туристические места в Италии

Весна. Прекрасное время для путешествий по Италии. Все зацветает, еще не так жарко, цены в гостиницах еще не такие высокие, туристов хоть и много, но не так, как летом. Но…

Но Рим опустел. У знаменитого фонтана Треви ни души. Лишь машина полицейских, которые следят за ситуацией. Рядом находится целый ряд кафе и ресторанов, где обычно туристы со всего мира любят выпить кофе или съесть знаменитое итальянское мороженое. Но и здесь пусто! Столы и стулья на летних площадках сложены, а двери наглухо закрыты.

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Пустынная площадь Ватикана, закрытый Колизей, ни одного человека у популярной Испанской лестницы.

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Впервые в истории в Риме решили закрыть все католические церкви.

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Один из главных туристических объектов мира — Венеция превратилась в город-призрак.

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Не работают сувенирные лавочки на площади Чудес в Пизе. И сама Пизанская башня — без фотографирующихся.