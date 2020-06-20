ФОТО | Последствия коронавируса? Россиянка продает шикарный отель в Старом Таллинне

В рекламном объявлении указано, что на продажу выставлено уникальное здание, где сегодня располагается гостиница Taanilinna Hotell общей площадью 1200 м2. Отмечается, что это действующее заведение с рестораном, баром и полностью оборудованной кухней. В отеле 20 элегантных номеров, где могут разместиться 37 человек.

Кроме того, в объявлении также говорится, что в отеле есть очень уютное лобби и летняя терраса, а на втором этаже находится зал для проведения конференций. Несмотря на то, что у большинства гостиниц Старого Таллинна нет своих парковок, во дворе Taanilinna Hotell есть своя небольшая стоянка автомобилей.

Гостиница располагается в самом центре Старого города рядом с воротами Виру и крепостной стеной. Здание, изначально построенное для богатого горожанина, было капитально отреставрировано в 2000 году. Через год, в 2001 году, здесь открыли отель категории 3 звезды.