ФОТО | Последствия коронавируса? Россиянка продает шикарный отель в Старом Таллинне
В Старом городе на продажу выставлено историческое здание, в котором работают отель, ресторан и бар. Теперь все это продается за 2,9 млн евро, сообщает Ärileht.
В Старом городе на продажу выставлено историческое здание, в котором работают отель, ресторан и бар. Теперь все это продается за 2,9 млн евро, сообщает Ärileht.
В рекламном объявлении указано, что на продажу выставлено уникальное здание, где сегодня располагается гостиница Taanilinna Hotell общей площадью 1200 м2. Отмечается, что это действующее заведение с рестораном, баром и полностью оборудованной кухней. В отеле 20 элегантных номеров, где могут разместиться 37 человек.
Кроме того, в объявлении также говорится, что в отеле есть очень уютное лобби и летняя терраса, а на втором этаже находится зал для проведения конференций. Несмотря на то, что у большинства гостиниц Старого Таллинна нет своих парковок, во дворе Taanilinna Hotell есть своя небольшая стоянка автомобилей.
Гостиница располагается в самом центре Старого города рядом с воротами Виру и крепостной стеной. Здание, изначально построенное для богатого горожанина, было капитально отреставрировано в 2000 году. Через год, в 2001 году, здесь открыли отель категории 3 звезды.
Управляет гостиницей компания Esttruffe OÜ, хотя на данный момент единственной владелицей элитной недвижимости в Старом городе значится россиянка Светлана Михайлова, о которой в Эстонии мало что известно, кроме того, что у нее нет эстонского гражданства. До этого, в 2002 году, гостиница также принадлежала неизвестному частному лицу - Тамаре Остапенко, которая также не проживала в Эстонии и не имела эстонского вида на жительства или гражданства.
Управляет гостиницей компания Esttruffe OÜ. В 2018 году оборот отеля составил чуть более 414 000 евро, из которых прибыль - 26 341 евро (хотя годом ранее прибыль была в 3 раза больше - 96 943 евро). По состоянию на конец марта 2020 года в компании работало 20 человек.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Стало известно, кто сменит королеву Елизавету II?
Священник разоблачил чудо Пасхи – схождение Благодатного огня
Соседи смеялись над крошечным домиком, но вид внутри их удивил
Футболиста Кокорина не исправила даже тюрьма