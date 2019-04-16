ФОТО: Пожар в соборе Парижской Богоматери полностью потушили. Что удалось спасти?

2/2 Après plus de 9h de combats acharnés, près de 400 pompiers de Paris sont venus à bout de l’effroyable l’incendie. 2 policiers et un sapeur-pompier ont été légèrement blessés. pic.twitter.com/re9ZR0KB3W — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 16 апреля 2019 г.

Пожарные спасли часть реликвий из горящего здания

Они смогли вынести часть произведений искусства, однако затем были вынуждены покинуть горящее здание. Спасти удалось Терновый венец и тунику святого Людовика — две чрезвычайно важные для христиан реликвии. Кроме того, в безопасности оказались несколько картин. Все сохраненные произведения искусства были перевезены в мэрию Парижа, художественные ценности планируется отправить в Лувр.

1/2 #Intervention #NotreDame : la structure de la cathédrale est sauvée et les principales œuvres d’art ont été sauvegardées, grâce à l'action combinée des différents services de l'État engagés à nos côtés. pic.twitter.com/0GJZKAdYdM — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 16 апреля 2019 г.

В то же время данных о множестве произведений искусства нет. Сообщается, что находившиеся в ризнице не пострадали, однако что с выставленными с общем помещении, пока неизвестно. В соборе находились и большие картины, которые быстро снять было невозможно: они висели в том числе арках нефа, возле места для хора и в галерее.

Утраченными считаются часть тернового венца Христа и мощи покровителей Парижа — святого Дионисия и святой Женевьевы, которые хранились в рухнувшем шпиле. Точно неизвестно состояние трех витражей, созданных еще в XIII веке. Эксперты указывают, что они могли быть повреждены как из-за температуры (мог расплавиться скрепляющий их свинец), так и из-за обрушений. Беспокойство вызывает и состояние трех органов, колокола, скульптур.

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Le Figaro пишет, что чудом удалось спасти 16 медных статуй 1860 года, которые обычно украшали шпиль собора Парижской Богоматери. Они были сняты и вывезены для реставрации буквально за несколько дней до разрушительного пожара. Статуи высотой в три метра планировалось вернуть в 2022 году.

Собор пообещали восстановить

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам де Пари будет восстановлен. “Мы восстановим собор. Все вместе. С завтрашнего дня начнется сбор средств как во Франции, так и вне ее границ”, — сказал он. Глава государства назвал произошедшее “ужасной драмой”, поблагодарил пожарных за работу и пообещал привлечь к реставрации “лучших талантов современности”.

Выделить 100 миллионов евро на реконструкцию собора уже пообещала семья французских бизнесменов Пино. Миллиардер Франсуа-Анри Пино заявил, что он и его отец Франсуа решили выделить деньги из фондов компании Artemis. В то же время французская лесозаготовительная компания Charlois уже предложила правительству поставлять наилучшую древесину для реконструкции.